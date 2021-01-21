英國駐華大使館駁斥北京對BNO指控：合資格中國公民也可申請居英

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-21 02:28

英國駐北京大使館1月20日駁斥北京對英國國民（海外）護照（BNO）政策的指控，第二度就他們認為中方「誤導」言論發文駁斥。

英國政府2020年公布更多有關BNO擴權計劃、即特別簽證「香港BNO簽證」（Hong Kong BN(O) Visa）的申請詳情。它2021年1月31日起接受申請，不設名額限制，獲批後即可以到英國居住、工作與讀書，居留5年後可申請定居，定居滿1年後可申請做英國公民。

英國駐北京大使館發文，就中國外交部發言人趙立堅及汪文斌批評BNO政策違反《中英聯合聲明》，稱英國移民政策是透明而且始終如一。

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內文提到，新的路徑並不自動向港人提供居留權和英國國籍，BNO持有人將循一直適用的程序去申請永久居留。此外文中亦指出，已持續在英居住5年的中國大陸公民或其他國家公民，亦可以申請永久居留身份。

中方指《中英聯合聲明》沒讓英國有任何權利或資格在1997年後干預香港事務。英國駐華大使館在聲明中回應，英方毫無疑問地接受中國對香港的主權，以及不支持或鼓勵香港獨立，但在1984年中國就香港高度自治、生活方式、社會及經濟系統50年不變，對英國做出有法律約束力的承諾。英國在《中英聯合聲明》項下有權要求中國履行承諾。

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