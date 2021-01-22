財會通過基本工程儲備撥款　周浩鼎倡賦權分區委員會監察地區工程

撰文： 翟睿敏 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-22 17:48

立法會財委會今日（22日）審議基本工程儲備基金整體撥款，涉及逾242億元，當中137億與工務工程有關，包括共16,000多項工程項目。另外，政府亦建議按2012年到2024年的通脹調整，將基本工程計劃下丁級工程項目的授權上限，由3000萬元提高至5000萬港元。 工務小組委員會上月已通過有關建議，本身是小組委員的實政圓桌田北辰表示，重新估算12年至24年的通脹增幅，理應只加4400萬元，批評提高至5000萬元並不合理，「你話我反口都係，我過唔到自己個關」，表明要投反對票。他其後提出俗稱「37A」的臨時動議，要求將授權上限減至4400萬元。動議最終以8票贊成、11票反對被否決。 撥款最終以18票贊成、2票反對、1票棄權獲得通過，田北辰、鄭松泰投反對票，姚思榮投棄權票。

實政圓桌田北辰表示，重新估算12年至24年的通脹增幅，理應只加4400萬元，批評提高至5000萬元並不合理。（資料圖片／鄭子峰攝）

財經事務及庫務局局長許正宇於開場發言時表示，基於通脹調整的需要，政府過往曾經6次獲立法會批准，就有關工務工程的獲授權撥款上限作出調整，最近一次修訂是2012年。

田北辰表示，按08至19年的通脹幅度估算，12年至24年的通脹預料有44.5%，所以政府將上限提升至4400萬元才合理。對於政府解釋是要節省撥款時間，田北辰就稱「你話立法會阻住地球轉，啲嘢好慢，咁今時今日立法會其實都幾暢順啊，有啲人話太暢順添」；認為政府大可將4000萬元以上的工程撥款交予立法會審議，「咁我地都想搵啲嘢做㗎，攞得人工」。

許正宇解釋指，通脹只是其中一個因素，在追通脹落後時亦要考慮將來的預測，另外亦有一籃子因素，包括各種建築工程的數據、勞工市場的整體狀況等的價格變動。田北辰就反駁稱，客觀而言一定以通脹為指標，局方以口中的其他困難增加上限，只會變相價錢「任你噏」，坦言很難接受，「過唔到自己個關、冇可能咁同立法會講嘢」。

田北辰其後提出臨時動議，要求將授權上限減至4400萬元，最終以8票贊成、11票反對被否決，投贊成票的包括鄭松泰、陳沛然、民建聯劉國勳、李慧琼、黃定光及梁志祥、田北辰和何君堯，投反對票則清一色是功能組別議員，包括建測規園謝偉銓、自由黨易志明及張宇人、經民聯張華峰、劉業強、林健鋒及盧偉國、勞工界潘兆平、體演文化界馬逢國、旅遊界姚思榮和金融界陳振英。

財經事務及庫務局局長許正宇解釋指，通脹只是其中一個因素，另外亦有一籃子因素，包括各種建築工程的數據、勞工市場的整體狀況等的價格變動。（資料圖片／李澤彤攝）

周浩鼎倡賦權分區委員會監察地區工程 鄭松泰斥匪夷所思

工聯會陸頌雄表示，地區議會現在的情況比較麻煩，很多市民的聲音無法反映，部分議員有用的意見，亦可能出於政治上的原因被反對，政府應考慮聆聽其他地區諮詢架構的意見。周浩鼎亦提出，地區層面亦可就小型工程做到有效的監察，建議政府日後可向分區委員會交代工程進展。周浩鼎又強調，不能將監察的工作交由區議會負責，批評區議會現時經已失效，大部分區議員均胡作非為。

民政署助理署長鍾雅之回應時，對擴大諮詢表示認同，會持開放態度積極考慮，而分區委員會是其中一個重要考慮的諮詢團體，以令項目更加切合居民需要。

熱血公民鄭松泰發言時，就斥賦權分區委員會是匪夷所思，又指出委員會由民政署委任，原則上不應由自己人監察地區工程。

梁美芬關注確保不會拆毀其他配水庫

曾任工務小組委員會主席的經民聯工程界議員盧偉國發言，重申提升丁級工程的授權上限，不代表5000萬以下的工務工程「無皇管」，亦不會影響立法會監察能力，希望能夠釋除疑慮。鄭松泰指，有官員雖指丁級工程數目不多，但他關注日後項目管制人員如何嚴格控制工程成本。財庫局副局長陳浩濂稱，管制人員行使能力會嚴格控制成本，發展局的項目策略及管控處正探討就如何監督丁級工程成本作出檢討。

經民聯梁美芬關注水務署日後如何確保不會拆毀其他配水庫，水務署副署長周世威表示，發展局已成立工作小組，檢討相關工程程序有否空間和措施，水務署會就主教山配水庫進行加固和整理工作，在安全情況下，署方或考慮開放予公眾參觀。