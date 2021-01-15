港珠澳大橋｜港府再申15億元超支撥款　三地政府未商再注資

港珠澳大橋於2018年10月通車，港府早前已花90.5億港元支付香港承擔部分的主橋建造費用。惟後來大橋造價超支103.5億元人民幣，港府需要再向立法會申請約15億元，為超支費用「夾錢埋單」。 立法會交通事務委員會今（15日）討論大橋超支問題，有議員於會上關注有關超支款項是否已為最後結算；亦關注大橋營運若錄虧損資不抵債，將如何處理。運房局長陳帆表示，今次追加撥款已是最後結算，若大橋營運收入未足以還債，具體處理安排有待商討，但只要大橋30年收支預算達預期水平，收入應可抵銷償還金額。

港珠澳大橋通車以來，使用量一直偏低。（資料圖片）

陳帆指，港珠澳大橋管理局為法人身分，向銀行借貸是以管理局的名義提出，大橋規劃收支預算為30年，如一切順利，營運收入可足以抵銷需償還欠款。但疫情下難以預測，即使30年未能還清，承擔的款項如何償還仍有待商榷。但大橋建築設計可營運超過100年，往後一直都有收入，估計屆時可與銀行再探討。

香港政府將總計需為港珠澳大橋主橋建設支付105.6億港元費用。（資料圖片）

會上亦討論，當局計劃以5.37億元，興建一條單線行車橋，連接荃灣路南行快線到葵涌道，並擴闊連接葵青交匯處上斜路至葵涌道間，一段荃灣路南行線。有議員認為，現時該處已是繁忙道路，質疑是否有必要再額外花錢建隔音屏。路政署助理署長（發展）伍展鴻指，隔音屏為環評指定項目，附近有荔景邨風景樓及荔景天主教中學可能受噪音影響，「盡做，我哋盡做」。

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