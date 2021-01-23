佐敦封區｜油尖旺區議員批勞民傷財、浪費資源　居民投訴安排倉促

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-23 14:08

政府今日（23日）清晨於佐敦指定範圍劃出受限區域，區內人士須留在處所，直至居民的檢測結果大致確定，有居民帶同行李趕在圍封前離開。油尖旺區議員、公民黨余德寶批評，政府清晨才公布指定強制檢測具體範圍，為居民帶來不便，例如未能及時向僱主請假，又認為指定區域內有不少居民已接受強制檢測，封區安排浪費資源、勞民傷財，應將檢測資源投放在其他「重災區」。

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余德寶接受《香港01》電話查詢時表示，接獲不少當區居民投訴安排倉促，不滿政府凌晨時分才突然封區，批評「點解唔早啲通知」，讓他們有時間為封區作好準備，例如購買足夠糧食物資、提早向僱主請假等。另外，居民獲分發每個家庭6包即食麵及罐頭等糧食，余德寶認為，政府亦應考慮派發熱食及飯盒予居民選擇。

另外，有部分位於封區範圍的店舖亦大受影響，余德寶指，有商戶於店食飼養了數隻貓狗，惟未料及會突然封區，店內只放置了一日份量的糧食，擔心寵物會忍肌受餓。亦有菜販向余德寶表示損失慘重，由於新鮮蔬菜不耐放，待店主可再次進入被封區域內時，相信大部分貨物均須棄置，要求政府提供協助，以及賠償因封區造成的損失。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜今早亦曾到場視察，形容現場大致平靜，估計政府派出逾千人參與行動。除了促請港府為受影響居民提供協助及生活配套，他又批評，政府多年來沒有重視舊樓中劏房林立，衞生、消防安全及外牆剝落等問題，各部門沒統籌，工作公式化，認為政府需決心改善，如安排某部門負責統籌工作。

工聯會立法會議員陸頌雄同樣有到場了解情況。他認為政府如有需要再次封區，行動應更加果斷迅速，減少洩露風聲，提高防疫效果，務求做到滴水不漏。陸頌雄亦建議，政府應為受影響的工友提供津貼，鼓勵他們配合防疫工作。

政府凌晨四時宣布，圍封佐敦指定區域，「受限區域」範圍東至吳松街、南京街、西至炮台街、北至甘肅街。現場有大批警員駐守，亦有多名身穿白色保護衣人員負責為居民登記及派物資，亦有身穿藍色保護衣的人員協助採樣檢測。