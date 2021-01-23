佐敦封區｜有市民圍封前已提早離開　邵家輝批政府未能滴水不流

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-23 12:02

政府今日（23日）清晨於佐敦指定範圍劃出受限區域，區內人士須留在處所，直至居民的檢測結果大致確定，有居民帶同行李趕在圍封前離開。自由黨立法會議員邵家輝早上出席電台節目時，表示昨日已「放風」會封區，令市民有時間預先離開住所，認為政府應即時採取行動，就群體檢驗做到滴水不流。 在同一節目上，工聯會立法會議員陸頌雄亦批評，政府的工作做得不夠快及保密，「有近20小時俾人散水」，強調抗疫工作最重要的是迅速及果斷。他又指，工聯會建議政府為因強制檢疫等受影響的僱員提供津貼。

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陸頌雄出席港台節目《星期六問責》時，提出政府應趁封區，向其他地區的市民宣傳自願檢測。他又指，參考內地只有一個個案亦做小區檢測，達致有力防疫，政府亦要再次考慮推行全民檢測；利用即將到來的長假期，找出隱藏患者達到「清零」。邵家輝亦認同，今次封區是全民檢測的試點，能令其他市民考慮是否接受擴大強制檢測範圍。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，昨日已「放風」會封區，令市民有時間預先離開住所，認為政府應即時採取行動，就群體檢驗做到滴水不流。。（資料圖片／高仲明攝）

失業率達6.6% 邵家輝料新年後有倒閉潮

新冠肺炎疫情肆虐，持續打擊本港經濟，最新失業率達6.6%，創16年新高。邵家輝相信，有關數字滯後，只反映到10至12月份的情況；預測11月後「保就業」計劃完結，加上第四波疫情，經濟狀況持續不樂觀。陸頌雄亦指，失業率被嚴重被低估，因為政府的統計方法是一段時間不找工作的人士，就會脫離勞動人口；而與2019年底相比，今年的勞動人口大幅減了10萬，認為真實的失業人數未有顯示。

陸頌雄稱，政府要若不推行失業援助及創造臨時職位，失業率可能會高過沙士時的8%。對於政府以涉及大量公帑為由對「失業援助金」落閘，他表明不接受，斥勞福局局長羅致光「太多嘢綁住自己」，看不到市民的水深火熱；又指「保就業」計劃亦有人濫用，政府仍然推行，予人「救市不救人」的感覺。

代表批發及零售界的邵家輝就提到，政府若繼續「限聚令」、禁晚市堂食及關閉13個處所，零售業的生意會持續被沒及，加上聖誕及新年原是旺季，認為過年後有結業的情況並不意外。