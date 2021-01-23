佐敦封區｜居民商戶批無通知失預算：搞到一頭煙　地盤工憂被扣糧

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-23 12:41

政府今日凌晨四時發出公告，將佐敦指定區域「廟街疫區」局部地區封鎖，區內人士被禁足接受強制檢測，最快48小時後才可獲放行。 在圍封區的居民出門上班才知悉被禁足，批評政府事前不作通知，令他感到不知所措，未能及早準備物資，「搞到一頭煙」，又擔心未能準時上班會被扣減人工，有菜檔職員則表示，今早未能入內開檔，料運抵檔口的新鮮菜要全部報銷，損失近萬元。

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政府凌晨四時宣布，圍封佐敦指定區域，「受限區域」範圍東至吳松街、南京街、西至炮台街、北至甘肅街。現場有大批警員駐守，亦有多名身穿白色保護衣人員負責為居民登記及派物資，亦有身穿藍色保護衣的人員協助採樣檢測。

不過，圍封安排突然，令不少人感到徬徨。圍封區內，有報紙檔照常開門，檔主非區內居民，因凌晨開鋪，被迫禁足做檢測。

從事地盤工的周先生表示，出門才知悉政府圍封安排，對此感到一頭無緒，「話封就封，搞到一頭煙！」他指，平日忙於上班，未有補及物資，又擔心突然停工，會被僱主扣減人工，「你話驗核酸，我咪驗咗佢，唔好阻住我時間，返工遲到畀老細扣人工。」他坦言，支持隔離措施，但前題須及早通知，「我個竇係度，搬去邊呀？天橋底呀？始終都係度」。

有在圍封區外的市民拍照留念。（高仲明攝）

在圍封區外的商戶蔡小姐表示，區內店鋪飼養了貓隻，擔心這兩日店內無足夠糧食，令貓隻餓死，言談間亦眼泛淚光，「唔做生意唔緊要......但隻貓要食嘢清潔，咁好殘忍。」蔡向現場職員要求入內，但被告知「有入無出」，亦未知可否經由職員將貓帶出，正等候安排。

另一菜檔職員何先生表示，今早四時打算開檔，豈料政府突然封區，令他感到不知所措。他指，大批新鮮菜凌晨已運抵檔口，預計將要報銷，粗略損失近萬元，感到十分無奈。

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