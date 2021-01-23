佐敦封區｜陳漢輝倡嚴格執行排水系統修葺令　新建樓宇採雙管式

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-23 12:13

新冠肺炎持續肆虐，政府今日（23日）凌晨4時宣佈圍封佐敦指定區域，「受限區域」人士須留在處所並按政府安排接受強制檢測。 多幢大廈爆發疫情，大廈喉管問題備受關注，水務安全學會會長陳漢輝在港台節目《香港家書》上表示，香港的居住環境狹窄，衍生很多當初不能預見的問題，政府面對排水系統問題似乎缺乏良策，但排水系統的安全隱患不是今天才出現，只是沒有今次的疫情，便沒有人關心理會。 他建議，政府應設立類似持牌水喉匠的制度，要求所有排水系統的維修保養工作，必須由合資格工人進行；另外要嚴格執行排水系統修葺令，對大型違規業主進行檢控。

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陳漢輝提到2003年沙士時，淘大花園因採用單管式的U型聚水器，即糞便和其他污水共用一條水渠，令糞便排出的病毒傳遍整幢大廈。他表示，曾有討論建議將單管的排水系統改成雙管式，即將糞渠和污水渠分開，減低交叉污染的風險，最終因某些所謂成本效益原因擱置，市民亦好像都忘記了沙士的教訓。

陳漢輝提出五點問題，一是樓宇日久失修，排水系統的喉管老化，不時出現滲水漏氣情況。二是居民不當改動喉管，很可能使低層住客的水封失效，或是改動坐厠的位置，令坐厠的去水管不按原先的管道妥善接入糞渠，接駁到排水喉的地方容易出現裂縫。三是通氣管在屋頂沒有適當放置，當出現擾流效應時，便有可能將病毒帶入高層的室內。四是香港大部份樓宇的設計，都將浴室和廚房的廢熱氣排到一處半開放式天井，造成煙囪效應，開窗後便有可能吸入廢氣中潛藏的病毒。五是劏房業主往往在非常狹窄的環境下加建廁所，並改動去水渠管，容易造成淤塞及喉管爆裂。

陳漢輝認為，政府要以先自願後強制方式，要求樓齡超過十年的大廈，每五年由合資人士檢查及維修保養排水系统。另外，應考慮新建樓宇採用雙管排水系統，既可將污水循環再用，又可減低交叉污染風險。