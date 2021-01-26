CY協商產生特首論　林鄭稱不想再拗：如何產生亦要經中央委任

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-26 12:37

前特首梁振英早前提出，基本法只要求特首由選舉或協商產生，不一定要經過選舉，被現任特首林鄭月娥、行政會議召集人陳智思相繼反駁，梁振英之後再質疑，如果由美國政府傀儡當選特首，「我們還要選舉嗎？」。 林鄭今早（26日）在行會前見記者被問到是否認同此說法時，表示不希望參與隔空爭拗，但指基本法附件一規定了行政長官產生辦法，經協商產生需要修訂附件一，同時強調特首如何產生，都要經中央委任。 另外，政府農曆新年後將向立法會提交修改有關公職人員宣誓的條例草案。林鄭強調，區議員是公職人員的一部分，又稱今次並非向他們新增條件，不過，她指有關草案將明確說明，當有證據證明行為違反誓言者，將有法律結果。

重申區議員須宣誓 違誓有法律效果 避談是否具追溯力

被問到是否認同梁振英新近言論，與及會否認為該說法打擊民主發展時，林鄭月娥在記者會上表示不希望參與隔空爭拗，指近日社會上已有很多人參與爭拗。不過，她亦解釋指，《基本法》45條及附件一規定了行政長官產生辦法，即使特首經協商產生，都有一些規矩，故附件一將需要作出修訂。她又強調，行政長官需要向特區與中央「雙負責」，所以最終無論用甚麼方法產生，行政長官都要經由中央委任。

被問及政府修改公職人員宣誓的相關條例後，會否對區議員過去的行為有追溯力。林鄭回應時只是表示，有關草案源於人大對基本法第104條，與及國家安全法第6條要求公職人員宣誓的規定。她提到，自己與政制及內地事務局局長曾國衞均曾經表示，區議員當然屬於公職人員，需要宣誓。

林鄭認為，區議員參選時已簽署法定聲明，擁護基本法及效忠香港特別行政區，所以宣誓並非新增條件。至於違反誓言的後果，林鄭稱，法例將會明確說明，就職後有任何證據違反宣誓言，會有法律結果，待草案公布後大家會更清楚。