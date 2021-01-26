圍封佐敦被質疑無效　林鄭反駁成效比全民檢測高

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油麻地及佐敦一帶爆發疫情，政府上周六（23日）封鎖於佐敦的「受限區域」，對區內居民進行強制檢測，跨部門動員3000人協助行動，最終找出13宗個案，被質疑不符合成本效益。

特首林鄭月娥今（26日）出席行政會議前表示，在佐敦「受限區域」進行強制檢測有一定成效，陽性個案比率較去年普及社區檢測計劃為高，認為如要進行檢測找出隱形傳播鏈，於指定區域進行強制檢測是有用的做法。

她又指，由私家醫生轉介有病徵人士進行檢測的識別率較高，呼籲私家醫生幫忙轉介，盡早切斷傳播鏈。

被問到昨日69宗本地感染個案中，有56宗並非佐敦封區範圍內，封區進行檢測是否有用。林鄭月娥指，在佐敦「受限區域」進行檢測有一定成效，在7000個檢測中，找出13宗個案，所佔比率達0.17%，相比去年普及社區檢測計劃中，約178萬人檢測，最終找出45宗個案，僅佔0.0025%，「一係就咩都唔做，如果要做某種檢測揾出隱形傳播鏈，呢一種比較聚焦嘅做法係有用嘅。」

她指，目前檢測成效相對較高的由私家醫生轉介的個案，由第四波疫情開始至今，已進行8萬多個檢測，找出515宗個案，佔0.64%，識別比率特別高，呼籲私家醫生幫忙轉介，及早切斷傳播鏈。

林鄭月娥承認，昨日的確診數字令人擔心，尤其是過半屬源頭不明個案，大家要共同努力。她續指，疫情持續超過一年，受影響的市民、企業及行業特別多，特區政府盡努力推出紓緩措施，但現時需要大家共同努力，咬緊牙關撐下去，希望將本地個案降至最低。

▼佐敦「受限區域」封區情況▼

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