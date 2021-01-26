拆局︱「罐頭風波」掀建制、港台恩仇　一原因致火藥味更烈

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-26 19:39

政府早前在佐敦劃出「受限區域」強制檢測。有傳媒日前報道，區內人士獲發罐頭及即食麵等，但劏房戶、賓館住客等在欠缺罐頭刀等工具下難以食用。其後多名建制派群起攻擊相關報道，尤其點名批評港台上周六一個帖文「惡意誤導」，指居民獲發的都是易拉罐。港台則發聲明嚴厲譴責抹黑指控。 建制派攻擊傳媒早已不是新鮮事，尤其以公帑資助的港台，更是重點「招呼」對象。今次事件其實並非什麼「大鑊嘢」，但建制對港台的攻擊炮火相當猛烈。究其根本，有兩個主要原因。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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政府承認兩成罐頭需開罐器 梅林牌午餐肉無拉環

要評論事件，自然要先了解基本數字：根據政府官方「添馬台」fb專頁解釋，政府為受檢人士提供的食物，包括即食麵、杯麵、意大利粉、麵包、蛋糕，以及不同類型的罐頭食品如吞拿魚、沙甸魚、豆豉鯪魚、火腿豬肉及茄汁焗豆，還有湯包、荳奶以及水果等。不過政府指，約八成罐頭食品有「拉環」設計，即承認約8,000個罐頭中，有約1,600個需用開罐器打開。

根據港台上周六發布的帖文，圖中的罐頭有4個，包括1罐豆豉鯪魚、1罐沙甸魚、1罐茄汁焗豆、1罐午餐肉。其中中國梅林牌午餐肉沒有拉環設計；兩個屬菲律賓品牌的沙甸魚和鮮茄汁焗豆罐頭，部分有而部分沒有。另外據《香港01》前線記者當日獲發的罐頭食物，確實有部分不設拉環，相信各類食物是隨機分發，是否需要開罐器純屬「運氣」。

▼港台「罐頭風波」 惹建制派群起攻擊▼

港台刊出報道後，多名建制派人士包括工聯會會長吳秋北、民建聯立法會議員何俊賢等，質疑港台刻意將罐頭「橫臥」，具誤導成分。警方fb專頁昨晚亦趁機出帖「抽水」，以「飲咗酒就開唔到車」為題，配上已打格罐頭四格圖及內文影射指，「有時，開唔到罐嘢都唔係一件壞事。無論係唔係有心開唔到，點都好，切勿酒後駕駛。」藉此呼籲市民勿酒後駕駛。全國政協副主席、前特首梁振英今早亦發帖，將港台名字「上下倒轉」，諷刺事件。

港台昨日則發新聞稿，嚴厲譴責針對新聞部一則於臉書帖文的抹黑指控，強調「新聞部日前於油麻地佐敦受限區域內的一則報道，均是事實陳述」。

蔡子強表示，建制派對港台仇恨已久，不會放過任何攻擊港台的機會。（資料圖片）

蔡子強：小事可擴展至整個港台定位

其實不同罐頭食品有沒有拉環，本身屬小事一樁，要查證真假也相當容易，去超市看看就行。事件發展成隔空罵戰，甚至升級為政治風波，終究還是政治緣故。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，建制派對港台仇恨已久，一直要求政府整治港台，今次先質疑報道的真確性，繼而逐步升級到整個港台的定位，合乎建制派一貫的路線。

政府展示派予受封鎖影響居民的物資樣本。（胡家欣攝/資料圖片）

違反建制派「主旋律」：全民強檢

另一個潛藏的「戰略考慮」，在於建制派一直主張港府須推行全民強制檢測，而佐敦封區被視為是全民強檢的「先行先試」、「先導計劃」。《香港01》記者前日就佐敦封區事件聯絡多名不同黨派建制派人士，他們都認為佐敦封區行動安排大致暢順，只是在訊息發放和運送安排上有改善空間。多名議員都表示，是次行動可為日後全民強檢提供重要經驗。

在這「主旋律」之下，港台記者通過罐頭食品，質疑政府封區的行政安排，對建制派而言，等同「倒米」。上述背景再加上港台的身份，自然十分容易惹起攻擊。