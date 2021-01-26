拆局│林鄭請求內地疫苗供港的來龍去脈　北京開綠燈仍要闖一關

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-26 20:28

新冠肺炎疫情未平伏，政府正加大檢測力度，但要完全遏止疫情擴散，疫苗可能是終止這場無休止戰「疫」的終極武器。 全球疫苗供應緊張，港府亦早於去年訂購多種疫苗，包括內地科興、德國BioNTech和英國阿斯利康疫苗，各750萬劑。然而，原先預計首批1月供港的科興疫苗，繼早前延期至農曆新年前供港之後，再度延期至農曆新年後才能供應，令本港接種疫苗進度出現變數。 與此同時，內地已開始緊急接種國藥疫苗，暫未傳出有嚴重不良反應。行政長官林鄭月娥今早（26日）表示，已要求中央提出，希望向香港供應國藥疫苗。 然而，國藥與科興疫苗均有一定「不足」，或會影響審批過程，是否短期內可供港仍存有變數。

需求殷切 科興疫苗各地供應均延期

現時全球多間藥廠均研發出新冠病毒疫苗，本港亦已經預訂3間藥廠的疫苗。然而，科興的供應似乎相當緊張，除了香港一而再、再而三推遲供應日期，最初承諾去年12月向土耳其供應1,000萬劑疫苗，但今年1月初只運抵300萬劑，供應巴西的疫苗亦大幅延期。

要在香港開始接種疫苗，必須先得到疫苗顧問專家委員會同意。委員會一直等待科興提供最新、最詳盡的第三期臨床測試數據，然而這方面的報告仍未出爐。

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科興疫苗在巴西公布多次數據，第一次為巴西布坦坦研究所宣布，科興疫苗「臨床有效率」為78%。第二次數據包括無病徵患者，整體有效率大降至僅50.38%，有超過9,000名接種者。第三次則接近70%，惟僅有1,394人接受該次注射，在參與測試人數上遠未足夠。

土耳其去年為1,322名測試者接種科興疫苗，得出有效率高達91.25%，而印尼有1,620人接種，有效率有65.3%。多次接種測試數據顯示，除了測試人數不足，結果亦有頗大差異。

衞生署上周建議 先聚焦BioNTech及阿斯利康

由於科興第三期的數據問題，加上供應延期，衞生防護中心轄下科學委員會，上星期四（21日）亦建議先聚焦BioNTech和阿斯利康兩款疫苗。專家委員會提供建議後，政府亦認可BioNTech疫苗在港緊急使用，而根據疫苗供應商資料，首批供港的100劑BioNTech疫苗已經完成生產，正進行安全和品質測試。

港府曾查詢兩藥廠 國藥無回覆 科興反應正面

為何當初選擇科興已非國藥？知情人士向《香港01》表示，去年11月林鄭訪京，曾向國藥與科興查詢能否向港輸疫苗，國藥當時無回覆，科興則迅速回應。當時港府的考量是，由於不知道每種疫苗的效用，所以「不將所有鷄蛋放在一個籃子上」，在有限資源下，與其用全部資源訂購一種技術，不如分散訂購三種不同技術的藥苗，在此背景下，國藥與科興同樣是內地生產的滅活疫苗，就決定了向科興預訂疫苗，另加訂購BioNTech及阿斯利康。

然而科興供應一拖再拖，由預期1月可以供港，變成農曆新年前供應，後來更延期至農曆新年後才能到港，巴西、土耳其、印尼等地第三期臨床測試數據也有很大差異，令政府中人萌生二度向國藥「招手」的想法。

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內地已接種逾400萬劑國藥疫苗 無嚴重不良反應

根據國藥公布，截至1月4日，內地已經緊急接種400多萬劑國藥疫苗，未收到嚴重不良反應報告。政府中人有聲音，指既然科興「遲到」，而國藥疫苗已經大規模接種，可以向中央要求先撥一批國藥疫苗來港使用，免得無了期押後接種時間表。不過，據聞專家們至今仍對未有提供完整臨床數據的國藥疫苗，抱有頗大保留，不贊成在港使用。

行政會議成員、資深大律師湯家驊在回覆《香港01》查詢時，強調尊重專家意見，但覺得「救疫如救火」，現在見到內地已打了很多劑國藥疫苗，並無嚴重不良反應報告，因此覺得如中央願意供應，有國藥疫苗而不用是說不過去。

被問到國藥是否最初拒絕供港，另一行政會議成員葉國謙沒正面回應，只說當時是國藥和科興二選一，看到科興在國際上較多合作，因此先選科興。葉國謙說，科興疫苗遲遲未到港，因此贊成向中央尋求國藥疫苗供港，又指聽到不少街坊評價均是正面，自己亦已接種，完全沒有不良反應，如港府向中央要求他會支持。

全國人大常委譚耀宗亦在港台節目中表示，林鄭向中央提出請求的做法正確，預期如果有中央支持，國產疫苗可以加快供港。他又指，國藥疫苗在內地已廣泛接種，採用的滅活技術是製作疫苗的傳統方法，如有問題外界會知道，相信較為穩妥。

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曾任職駐京辦 聶德權負責游說中央

消息人士表示，政府今次「坐言起行」，已向內地查詢國藥疫苗供港的可能性，而且派出公務員事務局局長聶德權在「水底」下密密透過不同渠道，希望爭取中央開綠燈。消息人士解釋，今次溝通涉及中港兩地官員，聶德權除了曾擔任政制及內地事務局局長，更曾在駐京辦任職，最有人脈能「打通門路」，因此由聶進行游說工作最合適。

國藥疫苗無第三期數據 或成最大障礙

不過，就算中央首肯讓國藥疫苗供港，仍有一大難關要過。目前在香港批准使用新冠疫苗，均要先得到疫苗專家委員會同意。國藥疫苗仍未有第三期臨床測試數據，將會是審批的一大障礙。而缺乏數據支持下，部分市民亦未必有足夠信心自願接種。

疫苗專家委員會辦事方式，一向「科學歸科學」，批准採用哪一種疫苗都要有數據支持，因此或要待國藥提供全面的數據才會批出。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日就重申，市民接種疫苗安全是最重要，強調委員會以疫苗的第三期臨床報告為「底線」，以該數據來決定是否批准使用。