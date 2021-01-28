區議會︱政府稱為防疫　每周出席最多兩次會議　泛民斥無科學根據

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-28 12:18

民政事務總署近月以疫情為由，多次要求區議會延遲會議，並表明民政事務處不提供場地及秘書服務，令18區區議會無法如常召開會議。 經過接近兩個月「停擺」，中西區區議會今天（28日）召開大會，惟該區區議員在會議召開前收到區議會秘書處電郵，稱基於防疫抗疫的考慮，由今天起，政府人員只會參與每星期最多兩個區議會會議及其轄下各類會議，每個會議最多只參與兩小時。 中西區區議員任嘉兒批評做法欠科學根據，反問：「兩個鐘後病毒會衝出嚟咬人？」

（區議員葉錦龍提供）

官員開會最多兩小時 任嘉兒：兩個鐘後病毒會衝出嚟咬人？

中西區區議會秘書處向區議員發電郵，稱基於防疫抗疫考慮，區議會會議除了過往的防疫措施外，由今天起，政府人員（包括民政事務處及秘書處人員）只會參與每星期最多兩個區議會會議及其轄下各類會議，而每個會議最多只參與兩小時，直至另行通告。

民主派主導下的區議會，與政府屢起衝突，中西區區議員葉錦龍在社交網站炮轟民政事務局局長徐英偉，指《區議會條例》及會議常規列明由區議會主席決定開會時間、地點和日期，加上區議會活動獲限聚令豁免，「係唔係病毒識得睇住開會兩個鐘嚟做嘢？」

本身是註冊護士的任嘉兒質疑做法無科學根據，反問是「邊位專家講？」，又質疑「兩個鐘後病毒會衝出嚟咬人？」

《香港01》正就事件向民政事務總署查詢。

葉錦龍質疑：「係唔係病毒識得睇住開會兩個鐘嚟做嘢？」（資料圖片）