林鄭月娥接受外媒訪問　盼拜登政府公正對待國安法　避答會否連任

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-01-28 21:26

香港特首林鄭月娥1月28日接受美國媒體消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，她希望美國拜登（Joe Biden）新政府在港區國安法的議題上，會給香港公正申辯的機會，她又稱美國有時會利用香港作「棋子」以處理對華問題。 在訪問中，她避開回答有關爭取連任的提問，轉而稱「很多時候最困難的工作會留給女人來做，我剛好是其中之一。」

1月26日，特首林鄭月娥出席行政會議前見記者（梁鵬威攝）

「有時香港遭美國利用作棋子」

CNBC當天公開林鄭月娥的訪問片段，林鄭月娥否認香港是中美兩大經濟體之間的分歧關鍵，但認為「有時香港會遭美國利用作為棋子（pawn），每當他們想對我們國家做一些事情的時候。」

林鄭月娥提到目前正經歷一個很艱難的時期，形容「香港常遭放到全球的雷達顯示器上。」她又指，美國國會制訂的多項法律與美國總統的行政命令，都影響到香港的商業與個人，當中包括她。

林鄭月娥稱，仍對拜登新政府保持樂觀態度，並希望在港區國安法的議題上，對方能夠給香港公正申辯（a fair hearing）的機會。

林鄭月娥1月28日接受外媒訪問時，避開回答有關連任的問題，圖為她1月26日出席行政會議前見記者（梁鵬威攝）

談向習近平述職一事

林鄭月娥又被主持人問到有關向中國國家主席習近平述職一事，她拒絕透露對話詳細內容，但談到這次會面內的最重要訊息是一國兩制，她稱「若香港沒有繁榮與穩定，我們真的不能去談其他事務，所以習主席很清楚地說，為了忠實地貫徹落實一國兩制，我們要由愛國的人，愛國愛港的人，去管治香港特區。」

避談會否爭取連任

在訪問中，她也被問到會否爭取連任行政長官一職，她沒有正面回答，僅稱「我只是嘗試安慰自己，很多時候最困難的工作會留給女人來做，我剛好是其中之一。」（I just try to comfort myself that very often, women are being left to do the most difficult job. And I happen to be one of them.）