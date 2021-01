林鄭月娥接受外媒訪問　盼拜登政府公正對待國安法　避答會否連任

撰文: 成依華 最後更新日期: 2021-01-28 21:26

香港特首林鄭月娥1月28日接受美國媒體消費者新聞與商業頻道(CNBC)訪問時表示,她希望美國拜登(Joe Biden)新政府在港區國安法的議題上,會給香港公正申辯的機會,她又稱美國有時會利用香港作「棋子」以處理對華問題。 在訪問中,她避開回答有關爭取連任的提問,轉而稱「很多時候最困難的工作會留給女人來做,我剛好是其中之一。」

1月26日,特首林鄭月娥出席行政會議前見記者(梁鵬威攝)

「有時香港遭美國利用作棋子」

CNBC當天公開林鄭月娥的訪問片段,林鄭月娥否認香港是中美兩大經濟體之間的分歧關鍵,但認為「有時香港會遭美國利用作為棋子(pawn),每當他們想對我們國家做一些事情的時候。」

林鄭月娥提到目前正經歷一個很艱難的時期,形容「香港常遭放到全球的雷達顯示器上。」她又指,美國國會制訂的多項法律與美國總統的行政命令,都影響到香港的商業與個人,當中包括她。

林鄭月娥稱,仍對拜登新政府保持樂觀態度,並希望在港區國安法的議題上,對方能夠給香港公正申辯(a fair hearing)的機會。

談向習近平述職一事

林鄭月娥又被主持人問到有關向中國國家主席習近平述職一事,她拒絕透露對話詳細內容,但談到這次會面內的最重要訊息是一國兩制,她稱「若香港沒有繁榮與穩定,我們真的不能去談其他事務,所以習主席很清楚地說,為了忠實地貫徹落實一國兩制,我們要由愛國的人,愛國愛港的人,去管治香港特區。」

避談會否爭取連任

在訪問中,她也被問到會否爭取連任行政長官一職,她沒有正面回答,僅稱「我只是嘗試安慰自己,很多時候最困難的工作會留給女人來做,我剛好是其中之一。」(I just try to comfort myself that very often, women are being left to do the most difficult job. And I happen to be one of them.)