多名議員關注停業商戶　籲政府資助業界或考慮局部復業

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-29 16:25

立法會今日（29日）召開內務委員會，內務委員會主席李慧琼匯報與政務司司長會面的情況。多個議員關注被停業的行業及商戶的情況，醫學界立法會議員陳沛然批評政府雙重標準，一方面要求「小區清零」，另一方面已清零的地區，商戶仍須停業。民建聯立法會議員葛珮帆要求政府考慮予業界人士進一步的資助及支援，以及考慮設失業援助金。 李慧琼引述政務司司長張建宗指，政府現正與受影響的行業商議，加強防疫之餘，希望可爭取到局部復業。

促考慮局部重開無個案地區的食肆酒吧

醫學界立法會議員陳沛然批評政府做法雙重標準、欠缺邏輯，一方面要求抗疫工作以「小區」為單位，進行強制檢疫以達至小區清零，另一方面現時多個地區確診個案為零，當局卻沒有考慮局部重開指定地區的食肆、酒吧，商戶生意繼續受影響。李慧琼引述政務司司長張建宗指，政府現正與受影響的行業商議，加強防疫之餘，希望可爭取到局部復業。

民建聯立法會議員葛珮帆亦對疫情下被停業的行業表達關注。葛珮帆指，政府曾與相關行業的人士商議，但近日未有向受影響行業跟進最新情況，要求政府考慮予業界人士進一步的資助及支援，以及考慮設失業援助金。

另外，李慧琼於內會上表示，行政長官林鄭月娥將於2月4日舉行答問會，答問會於當日上午10時30分至中午12時進行。