財會通過1.68億元建灣仔康健中心　建築署指超支由承建商自行承擔

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-29 18:08

政府計劃於銅鑼灣加路連山道用地，興建灣仔地區康健中心，提供健康推廣、健康評估、慢性疾病管理等服務，佔地約1,000平方米，由中標的發展商負責興建。立法會財委會今日（29日）審議有關發展項目，涉及約1.7億元的撥款，討論僅半小時便獲26票贊成極速通過，只有熱血公民鄭松泰投下反對票。 建制派「班長」廖長江於會上要求，政府交代實報實銷建築費的標準，認為超支「話唔埋」，着局方交代若工程出現超資由誰人負責。建築署總建築師葉青雲回應指，會由專業人士按政府建築標準審核費用，超支金額將會由承建商自行承擔。

投下唯一反對票的鄭松泰表示，康健中心可用於減輕公營醫療負擔，而從過去成立的中心可見，硬件上並無問題，但軟件上政府卻沒有政策配套。鄭松泰指出，區議會及地區人士均多次質疑，加路連山道本來已交通擠塞，未來更會發展成商業區，選址不方便病患。他批評，局方似是隨便分配選址，而非面向真正需要的大眾市民，放在鄰近大規模屋苑的位置。

食衛局副局長徐德義解釋指，對比較成熟的區份，要找到地方興建中心是很大的挑戰，局方在過程中亦非常小心，以可永久使用的位置作為最理想的會址。他又強調，服務非只靠主中心提供，同期要發展康健中心的網絡，包括西醫、專職醫療等。