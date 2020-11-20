葵青地區康健中心會員人數遜預期　將作大規模外展冀接觸民眾

由食物及衞生局設立的首間地區康健中心在葵青營運一年多，共服務了逾3萬人次，並已招募7,214名會員。葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希坦言，會員人數未如預期，中心將學習與新冠肺炎疫情「共生共存」，透過屋邨及學校等外展活動接觸民眾。 葵青區曾有不少大廈住戶確診新冠肺炎，中心職員曾到七至八成的疫廈及疫邨作健康教育，並派發口罩。此外，有8名康復者曾到中心接受諮詢評估、物理治療及情緒支援等，身心情況大有改善。

新冠肺炎疫情致關閉數月

葵青地區康健中心於去年9月起啟用，以跨專業模式，提供健康推廣、健康評估及慢性疾病管理等服務。葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希稱，中心現時共有7,214名會員，當中逾七成為女性，坦言人數未如預期。他認為，此情況跟去年的社會運動及今年的疫情有關，年中政府兩度宣布公務員在家在作，中心更因此關閉數月。周奕希說，需學習讓中心與疫情「共生共存」，同事已想方設法增加接觸民眾的機會，從而招收會員。

周奕希稱，葵青地區康健中心在未來一年會展開大規模的外展活動，期望能有10,300名市民參與，「以實質服務吸納會員」。葵青地區康健中心社工馮翠嬋表示，針對屋邨及家庭，中心會透過街站、宣傳車、地區團體等，提供健康評估、血糖篩查、痛症管理等服務，目標有8,000人參與。另外，中心亦會針對院舍、商戶和學校，提供健康評估及講座等，希望合共有2,300人參加。

周奕希表示，過去一年有逾3萬名市民曾接受地區康健中心服務。（余俊亮攝）

一成曾參與進階診斷 部分確診前期糖尿​

周奕希表示，過去一年有逾3萬名市民曾接受地區康健中心服務，當中2.2萬人曾參與班組活動，比例最高；亦有6,379人曾接受健康評估，當中有522人，即接近一成人需進行高血壓及糖尿的進階診斷，其中44%被診斷為前期糖尿，需轉介予網絡醫生作進一步診斷。

葵青地區康健中心署理高級護理統籌主任楊健姿提到，曾有一名六旬婦人在街上拿取地區康健中心的單張，便上門了解服務。她身體無恙，但有家族遺傳糖尿病史，亦出現BMI偏高，獲建議接受糖尿進階診斷，終證實患上糖尿病。該病人慶幸中心讓她及早發現及治療病患；而楊健姿稱，現代的醫療已不單著重及早治療疾病，更重要的是預防疾病。

另外，共有1,176名病人經轉介後，到中心參與腰背痛及退化性滕關節炎復康計劃。周奕希說，期望中心未來能接觸更多男士，並將服務開拓至更多範疇，譬如癌症及牙科等。

為新冠肺炎患者提供情緒支援​

新冠肺炎疫情襲港至今，地區康健中心職員曾到葵青區七至八成的疫廈及疫邨作健康教育、推廣防疫意識，並派發口罩。除此之外，醫管局轉介了8名當區及跨區的康復者到地區康健中心，接受諮詢評估、物理治療及情緒支援。

葵青地區康健中心一級物理治療師鄺智明說，由於康復者曾住院2至3個月，運動量少導致肌肉衰退，需要物理治療增強力量。其中4名康復者曾入住深切治療部，肺功能受損較嚴重，更需物理治療改善心肺功能。馮翠嬋則提到，康復者回到社區後，在家庭及工作地點遇到壓力，又擔心「復陽」等，便需要接受情緒支援。他們完成數個月的療程後，各方面情況均大有改善，不需再跟進。

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+ 10 + 10 + 10

葵青地區康健中心現在有大約65名員工，包括醫生、護士、物理治療師、營養師、社工等等。周奕希坦言難聘醫護人手，加上中心的薪金不及醫管局，希望能透過理念挽留人才。他形容團隊人手穩定，但過去護士和職業治療師的流失率較高。