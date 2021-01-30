BNO｜聶德權：公務員國籍安排按法例規定　不應與BNO問題混為一談

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-30 10:54

中國內地宣布，明日（31日）起不再承認英國國民(海外)護照（BNO）作為旅行證件或身份證明；港府亦宣布，明日起BNO不能用於在香港出入境或作身份證明。 公務員事務局長聶德權今日（30日）出席一個電台節目後被問到，公務員是否要放棄持有BNO。他回應指，外交部已就BNO問題發出清晰訊息，港府亦表明BNO不再作為旅遊證件及身份證明，而公務員擁有國籍的安排，是根據《基本法》及香港法例現有規定，兩件事不應混為一談。

中國內地宣布，明日（31日）起不再承認英國國民(海外)護照（BNO）作為旅行證件或身份證明，港府亦宣布，明日起BNO不能用於在香港出入境或作身份證明。（資料圖片）

聶德權料2月內收齊公務員宣誓聲明 拒簽按機制處理、或需離職

公務員事務局早前向各政策局及部門發通告，要求在2020年7月1日前受聘的公務員宣誓或簽署聲明，承諾擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，部門首長等高職者須宣誓，其餘人員須在4周內簽妥及交回聲明。

公務員事務局長聶德權表示，已將文件發送予現職同事，預期下月內會收齊簽署聲明，他重申，聲明是確認公務員的基本責任，拒簽會令政府嚴重質疑人員拒絕承擔責任，須在短時間內回覆為何拒絕，其後再按機制處理，按個案及公務人員管理命令處理離職安排。至於公務員工會為同事爭取薪酬待遇是否可行，聶德權稱，工會難免與政府持不同看法，而工會受條例保障，不受影響。

聶德權預期2月內會收齊公務員簽署聲明，承諾擁護《基本法》及效忠香港特區。（余俊亮攝）

公務員須接受香港憲制秩序

國家主席習近平日前在北京以視像方式聽取行政長官林鄭月娥的述職報告時，談到「愛國者治港」。聶德權認為愛國者即要擁護《基本法》、接受香港憲制秩序，而香港作為中國一部分，應落實「一國兩制」，維護國家領土完整，及維持香港繁榮穩定。公務員隊伍作為政治體制的其中一部分，亦有同樣要求。