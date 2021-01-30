社署副署長林嘉泰病逝　林鄭深感哀痛　讚揚其深受社福界尊重

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-30 15:06

社會福利署副署長（服務）林嘉泰於本月20日在灣仔胡忠大廈辦公室內突然昏迷，留醫11日的林嘉泰，直至今早（30日）11時48分終告不治，享年59歲。據悉，林懷疑腦幹中風。 特首林鄭月娥及眾官員對林嘉泰逝世深感哀痛，林鄭憶述在2000年出任社會福利署署長時曾與對方共事，「深深感受到他對工作的熱誠、對長者和弱勢社群的關顧以及對社工專業的持守。他為人謙厚，事事親力親為，願意聆聽，積極解決問題」，讚揚林嘉泰深受社福界尊重和部門同事愛戴。

林鄭表示，對林嘉泰遽然逝世深感震驚和哀痛，向他的家人致以最深切的慰問，並會為他的後事提供一切所需協助。她又提到對方侍母至孝，待人以誠，是公務員的典範，三十多年來不斷在社福界發光發熱，形容林嘉泰離去是特區政府的一大損失。

多名官員深表哀悼 讚揚其堪稱公務員典範

政務司司長張建宗亦對林嘉泰辭世深表哀悼，並向他的家人致以深切慰問。張建宗說，自1999年認識對方，自己在2007年擔任勞工及福利局局長期間，與對方合作無間，處理扶貧、優化社福規劃及構建關愛共融社會的工作。

張建宗形容，林嘉泰熱衷於援助貧困和弱勢社群，是一位盡忠職守、克盡本份的公務員，亦是一名謙恭有禮、樂於助人的君子，深得社會福利署及社福界同寅的尊重和愛戴。

勞工及福利局局長羅致光對林嘉泰逝世深感痛惜，他讚揚對方善於聆聽，樂於溝通，帶領團隊以幫助有需要的人為使命，落實一項項以人為本的福利措施，充分展現社工的專業精神。

公務員事務局局長聶德權亦對林嘉泰不幸離世深感哀痛。他讚揚對方是一位勤奮、盡責、有同理心和肯承擔的好同事，在三十多年公務生涯，鞠躬盡瘁，堪稱公務員的典範，他謹代表公務員隊伍，向嘉泰的家屬致以最深切的慰問。

社會福利署署長梁松泰對林嘉泰離世深感悲痛。他謹代表社署同寅向林嘉泰家人致以最深切的慰問，又指部門會盡力為其家人提供適切協助。