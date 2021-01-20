林嘉泰昏迷｜33年投身社署　社工工會：他願意傾聽、無架子

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-20 20:15

社會副利署副署長（服務）林嘉泰，今（20日）早8時許在灣仔胡忠大廈辦公室內突然昏迷，由救護車送往律敦治醫院後轉送東區醫院，據悉懷疑是腦中風，當時他正在胡忠大廈8樓社署總辦事處內工作。 翻查資料，林嘉泰自1987年7月加入社署工作，2013年升任副署長，目前因署長梁松泰放大假而暫代署長一職。據了解他為人友善，事無大小都親力親為、盡心盡力。 社會福利機構員工會理事長邱智恆說，林與各類工會接觸多，為人無架子、願意傾聽。他回憶，在2018年初的社工「跑數示威」活動中，林曾代表社署接信，「他一個人就過來了，當時要接信話無手拎手機，就請其他人幫手，對人好信任。」

林嘉泰在1987年7月加入社署工作，2013年9月升任副署長，33年來一直投身社署，多與各工會見面交流。據了解，林嘉泰為人友善，事無大小都親力親為，盡心盡力，不少社福界的人士都對他讚賞有加，認為他「做實事，無架子。」



主要處理津貼 多與各工會接觸

社會福利機構員工會理事長邱智恆說，林主要處理津貼方面的問題，多與各種工會接觸，為人很親切、沒有架子，願意聆聽不同的聲音，「佢做得到的都會盡量幫大家，幫唔到都會傾聽，唔會似其他官員，講嘢串串貢。」

社署副署長林嘉泰曾在2018年的社工跑步活動中接信。（資料圖片/黃雅盈攝）

邱智恆說，他印象深刻的是在2018年初的其中一場活動中，工會發起了一個反對社工跑數文化的活動，並要向社署遞信，當時接信的官員就是林嘉泰。他回憶，當時林嘉泰已經是副署長，但他一個人前來，沒有其他隨從。因為需要接信，林嘉泰便問周圍有誰可以幫他暫時保管手機，「佢對人都好信任，唔會覺得有人會拎走佢部電話。」

社會福利機構員工會總幹事曾紀南則表示，林嘉泰投身社署多年，是現時政府內少有從前線慢慢升上去的官員，而非「AO（政務主任）出身，外行管內行」，認為林嘉泰「勾畫得出行業範疇的狀況」，亦表示林嘉泰「起碼肯接我哋信，之前葉文娟（前社署署長）都無接過我哋信。」

疫情期間忙於協助處理口罩荒問題



翻查記錄，林嘉泰的出鏡率不低，除了與曾任社署署長的現任行政長官林鄭月娥落區外，他曾在2019年7月26日隨民政局局長劉江華一起見傳媒，回應721元朗白衣人襲擊市民的事件，當時他呼籲若市民因事件而情緒困擾，可以致電社署部門熱線，或致電非政府機構熱線。據了解，疫情期間他一直協助政府處理口罩荒問題，曾向地區組織派發口罩。