國藥疫苗繞專家委員會？林鄭：需先看數據　中央明白批疫苗有框架

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-02 12:16

澳門首批內地國藥疫苗本周抵達，特首林鄭月娥今早（2日）出席行政會議前見記者時，被問到港府會否有壓力，甚至繞過疫苗專家顧問委員會批准疫苗在未取得第三期臨床數據下使用。 林鄭回應指，內地滅活疫苗包括香港已預先採購的科興，以及未能購入的國藥疫苗，她稱現時希望盡快得到疫苗，將數據交給專家審視，推薦局長作緊急使用，強調這個原則不變，故她向中央要求支持時，工作也是「圍繞這方面」，希望內地研發生產的疫苗早日在香港可緊急使用。

林鄭又指，疫苗接種計劃下的接種中心和人手安排已大致完成，預料德國藥廠BioNTech疫苗在本月底抵港後，可展開接種計劃。（羅君豪攝）

專家指底線是第三期報告 林鄭：會先看數據

日前有報道指，特首林鄭月娥已向中央提出要求，希望向香港提供中國國藥疫苗，惟國藥疫苗目前沒有第三期臨床數據，負責審批疫苗在港緊急使用的顧問專家委員會，成員孔繁毅強調最重要的底線是疫苗有第三期臨牀報告。

林鄭今日指，她向中央尋求疫苗方面的支持，無特別指明是科興或國藥疫苗，中央完全明白香港批准疫苗緊急使用時有法律框架，需要先看數據，強調中間不存在任何矛盾。她又指，政府一直與科興生物緊密聯繫，對方表示將向香港提供臨床數據，讓本港專家審批，中央亦同意確保本港早日獲得科興疫苗方面提供協助

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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德國BioNTech疫苗料月底到港 隨即展開接種

林鄭又指，疫苗接種計劃下的接種中心和人手安排已大致完成，預料德國藥廠BioNTech疫苗在本月底抵港後，可展開接種計劃。不過林鄭提及，歐盟現在發生不同的事情，強調政府會監察生產商能否如期供應疫苗，希望對方能夠尊重協議。