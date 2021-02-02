封四區惟零確診　林鄭「扮專家」否認勞民傷財：非以確診數定成效

撰文： 羅家倩 林劍 最後更新日期： 2021-02-02 10:34

香港第四波疫情持續，政府昨晚（１日）圍封尖沙咀、元朗、紅磡及油麻地的指定大廈或範圍，4個「受限區域」今早已完成強檢工作，沒有發現確診個案。 特首林鄭月娥今早（2日）出席行政會議前見記者，料交代封區行動成效。林鄭指，封區行動要保密、聚焦、壓縮時間，稱要「扮專家」地說，封區目的是要防止感染發生，不能單以確診個案定成效，而且封區檢測後，至少令有關區域「相對安全」，她不認為是勞民傷財。 被問到封區檢測是否「益了」私人檢測公司，林鄭否認，指有關公司收取的費用遠遠未能回本，強調要還他們公道。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

BioNTech疫苗本月底抵港

【10:15】被問到多個被列入受限區域的大廈「零確診」，問及「小區封閉」的成效有多大，林鄭表示，在公共衛生方面，以「小區封閉」的方式進行強制檢測，即使是零確診，但仍然是有效和具預防性，她強調希望不只是一棟大廈「零確診」，而是要整個社區都做到。



林鄭又指，政府同時亦有採取不同的防疫措施，需要獲得大眾支持，亦期望媒體可幫忙鼓勵市民與政府合作。她提及，就「小區封閉」的時間已由兩天改為盡量在12小時內完成，讓相關居民可在第二朝早上七時完成檢測，可以如常上班、上學。

政府早前通過預先採購協議，購買三款由不同製造商生產的疫苗，林鄭稱德國藥廠BioNTech生產的疫苗預計本月底到港當疫苗抵港後，當局的接種計劃會盡快展開，包括接種中心等已經準備就緒。

指習近平擔心香港疫情合理

【10:11】對於上周以視像述職前未有通知傳媒、國家主席習近平提到擔心香港第4波疫情，是否顯示領導人對香港防疫工作不滿，林鄭表示，述職安排是中央事權，特區要做的是全面配合，基於「兩地疫情因素」，因北京近日也有一些零散式感染，中央決定2020年度述職，以視頻形式進行。她指，按照中央規矩，述職完成前不向外公布，但完結後中央電視台、新華社、本港新聞處也有相關公布。

林鄭指，主席十分關心香港疫情，表示擔心是完全合理，這是出於對香港的關心支持，相信主席的意思是希望香港自己加倍努力盡快處理疫情。

有關澳門將引入內地國藥疫苗，會否令港府有壓力，甚至繞過疫苗專家顧問委員會。林鄭回應指，內地滅活疫苗包括香港已預先採購的科興，以及未能購入的國藥疫苗。她現時也希望盡快得到疫苗，其中數據要交給專家審視，推薦局長作緊急使用，這個原則不變，因此她向中央要求支持時，工作也是「圍繞這方面」，希望內地研發生產的疫苗早日在香港可緊急使用。林鄭指，中央完全明白香港批准疫苗緊急使用時有法律框架，要先看數據，強調中間不存在任何矛盾。

【09:55】有記者問到，受限區域準則不太清楚，有些地區確診數字較多，反而沒有被限制，最大特益會否是私營化驗所。

林鄭指，封區準則有三個：1. 公共衞生，個案數字只是其中之一，仍有流行病學上令官員和專家擔心的因素；2. 環境、樓宇因素；3. 能力配置。她指法律規定很清楚，宣告受限區域的權力在於食衞局局長，她通過不同部門就以上三因素給她的資料，然後下決定，每次選擇「是科學也是判斷」。

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不認同「益」檢測公司 林鄭：遠遠不能回本



林鄭指，經過佐敦的第一次限制行動，政府總結經驗後，類似行動目標有三個：1. 保密，現時已大致做到；2. 範圍要聚焦，涉及約1,000居民已接近上限；3. 時間要壓縮，盡量12小時內解決。

她稱自己已「扮專家」說過很多次，從公共衞生領域，不是看到有確診病人就叫作成功，而是應該從防止發生、走在感染之前的角度看待。找不到個案，其實也是說明相關區域第一輪檢測相對安全。林鄭強調這不是勞民傷財，而是很值得做。她補充，早期解釋「全民檢測」有一定局限，事實也已說明，的確難以如此大範圍作檢測。

林鄭不認為這些行動是「益咗檢測公司」，她指講不出這種說法，因為每間合約夥伴、化驗所，都是全心全意服務市民，她指每次檢測收費240元是遠遠不能回本。她指只要簡單計算，240元乘以300次檢測，就知這個數字不可能回本。她提到，開了如此多流動站、每次12小時以上派如此多人採樣、化驗，成本很高，希望還私營化驗所一個公道。

【09:30】記者會開始，特首林鄭月娥罕有未作開場發言，直接進入提問環節。