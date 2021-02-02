批「留島不留人」是廢話 于品海：本屆政府必須改革

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-02 23:36

《香港01》近日引述消息指，中聯辦將面臨大換班，來自「五湖四海」的新面孔會較為年輕，並以全新的角度和方法，探討及解決香港錯綜複雜的各種政治和經濟民生問題。 《香港01》創辦人于品海今日（2日）接受港台節目《視點31》訪問，被問到中央是否由中聯辦換班著手「改革香港」，于表明並不同意有關說法，他指出，香港經歷多年變化，惟港府領導團隊一直忽略本地經濟結構、民生、階級流動等深層次矛盾的出現，管理思維及手法亦顯過時，中央覺得是時候需要處理，相信中央在這方面已告誡特區管治團隊。 于品海日前重提鄧小平「誰不改革誰下台」的警句，外界關注他是否意指行政長官林鄭月娥。于在節目中首次回應，指如果香港下定決心，大刀闊斧推動改革，再爆發大規模騷亂的機會便會少很多。他更笑稱，「（前中共總書記）江澤民先生最後沒有下台，甚至成為中國改革開放的標誌性人物，希望政府看得見。」

于品海在《視點31》訪問中談到多個課題，包括香港面對的深層次矛盾問題、新聞自由、中聯辦人事變動、BNO、「一國兩制」內涵、中央對泛民態度等。

對於前年的反修例風波，于品海表示，中央需要支持特首處理當時的社會不穩，令騷亂狀況停止、社會回復平靜，然後再反思香港發生了什麼問題；而港府亦應在政局靜下來後，盡快了解香港的問題是什麼，「啲人唔會得閒冇嘢做上街，一定有原因」，但政府卻沒有處理到背後的真正問題。他相信，中央知道背後的問題為何，對於政府、建制派甚至民主派未能針對真正的問題，反而去處理一些「抽象、虛無的問題」感到焦急。他認同中央以「強勢」方法劃紅線，令社會安定下來、不再躁動，是有其必要的。

反駁《01》獨家消息為北京「試水溫」 愛國不等於支持政府做的所有事

于品海在節目中被問到，《香港01》過去就重大政策，如國安法實施前均有獨家的率先報道，是否代中央出手向港人放風。于回應指出，一個媒體倘朋友圈夠廣，消息渠道夠多，便有機獲取獨家消息，過去不少本地傳統傳媒亦發表過不少獨家報道，此現象非《香港01》獨有；強調《香港01》多年來一直下工夫，「做了很多訪問及工作」，對中央政策可能比其他媒體有更多的了解及研究，亦不會有偏見或意識形態去胡亂解釋中央的舉措和政策。

被問及《香港01》的獨家報道是否有其他目的如「試水溫」，于品海笑言：「你諗得太多， 我地冇咁嘅資格或者功能，去做呢件事。」強調當記者收到的消息，認為有一定可信性，就應該報道。

至於作為傳媒是否有需要愛國，于品海認為作為支持「一國兩制」的香港媒體，當然應該愛國，但強調「愛國不等於支持政府做的所有事」；投身傳媒行業30多年的他亦認為，本地新聞自由未有受威脅。

批「留島不留人」是廢話 籲港人不應被大國政治干擾

以BNO移民英國成為近日城中最熱話題，有人甚至提出中央有「留島不留人」的政策，于品海在節目中直斥「呢句說話本身係廢話」，不同意中央會提出此政策，更加不同意此乃香港的共識。他又批評，BNO是政治問題，回歸前英國政府對港人應有的權力，採取了非常不負責任的態度，如果當時英國出於政治考慮，今日BNO放權同樣出於政治考慮，「睇返過去二、三百年嘅殖民地歷史，佢（英國）從來都係咁狡猾」，對於英國人玩弄政治手腕，不應感到大驚小怪。于品海認為，中國政府的反制措施已十分寬容，英國在此事上理應沒有發言權，現在卻扮做「好人」，港人不應被大國政治干擾，對於是否移民可自由決定。