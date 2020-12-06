連問題都看不清　「好打得」又有何用｜于品海

香港的行政長官最近發表了2020年的《施政報告》，內容非常繁雜，但卻無法讓公眾釋懷，看清楚香港的前路。撰述這份報告顯然是一件艱辛的工作，而且更被要求重新編寫，大家以為可以有所期待，但最後的結果依然是大多數市民對報告毫無感覺。

從各方面的資訊可見，中央政府清晰要求行政長官關注兩個方面——政治與民生：政治衝突需要通過「鬥爭」來解決，民生困局只能夠通過「改革」來應對。很可惜，這兩樣工作都不是香港政府所習慣或認識的領域，所以，眼高手低、主次不分，各種笨拙的表現都是可預見的。中央政府如果不主動出手，化解挑戰的可能性並不大。

特首林鄭月娥於11月25日發表2020年施政報告。（資料圖片／張浩維攝）

民生困局只能通過改革應對

前一段時間重讀毛澤東的《湖南農民運動考察報告》，再一次體會到如果缺少像毛澤東對當時國家形勢的科學分析，中國革命就不可能成功。毛澤東清楚認定中國社會身處的深層次結構性矛盾，意識到社會階級和經濟結構必須進行徹底改革，也就是必須解決中國農民的困難。相比之下，國民黨錯誤認為解決軍閥割據，武力完成國家統一，將經濟問題交給家族財閥來解決，自己的江山就可以坐穩，當農民已經按捺不住，它甚至將農民視作叛亂者，將其推到對立面，埋下了自己政權被推翻的種子，結果如何有目共睹。在文革後復出的鄧小平，之所以能開啟中國四十年來澎湃的經濟建設，同樣是因為他對當時的國家形勢有透徹認識，深刻知道如果不解放思想，將社會的焦點從「階級鬥爭」轉移到「經濟建設」上，推動改革開放，中國的社會主義建設將無法繼續，人民的生活無法改善。這種判斷同樣是建立在他掌握到中國社會當時身處的深層次結構性矛盾，而且具備化解這種矛盾的能力和魄力。

改革在香港為什麼如此難以發生，社會怨氣為什麼無法得到適切重視？主要是因為領導者無法掌握問題的真正根源，他們或者看到某些切面，感受到問題的嚴重性，卻因為認識不足、能力錯配；更不具備足夠的政治魄力，無法對症下藥。蔣介石國民黨的失敗，毛澤東晚年的錯誤，不都是因為類似的原因嗎？

很多人或許不認同這樣的比喻，認為香港問題不可能與毛蔣所面對的局面相提並論，甚至認為只要國家出手，香港問題就可以迎刃而解。但作為一個政治家，錯判形勢可以是自己政治生命的終結，缺乏魄力扭轉乾坤就必須退位讓賢，這是客觀規律。如果不是因為過於輕率處理新冠肺炎疫情，特朗普或許很有機會繼續成為美國總統；英國首相卡梅倫如果不是低估英國人對生活的不滿，也不至於同意脫歐公投，結果造成自己黯然辭職，英國的經濟前景頓失方向。這不只是政治的理論分析，更是政治必須依循的現實規律，更是國家發展必須注意的歷史教訓。

改革在香港為什麼如此難以發生，社會怨氣為什麼無法得到適切重視？（資料圖片／梁鵬威攝）

掌握深層矛盾方可真正平亂

香港政治存在於極大的不穩中，這已經是社會共識，但其本質是什麼，如何應對它，依然是言人人殊。香港政府官員既缺乏意識，亦缺乏魄力，各種拙劣的應對方案醜態百出，當然無法解決問題，甚至連讓大家明白問題的手段都缺乏。這是香港的悲哀，亦是對香港的考驗。中央政府強勢出擊，通過法律手段，制止了動亂，將主導者繩之以法，或逼迫他們解散組織，終止運作，其中一部份甚至逃亡海外。但這一切都無法改變滋生動亂的土壤。就好像當年國民黨軍隊成功北伐，統一中國，意氣風發，但卻無法終止動亂，更無法避免後來的日軍侵華，解決滋生這種動亂的社會不公，原因就在於它看不見中國深層次矛盾之所在。美國政府的反種族歧視運動早在林肯總統的南北戰爭時就已開始，六十年代的民權運動更是美國民主自由的標誌性政治運動，但至今都無法徹底改變種族衝突的現實，這是因為美國社會從來沒有觸碰到滋生衝突的土壤，也就是根本沒有化解美國社會的深層次結構性矛盾。如此隔靴搔癢，又如何可能解決種族歧視的根源？簡單說，治標不治本只能夠短暫壓制衝突的發生，或者階段性解決現在面對的困難，無法避免亂源伺機而動、衝突捲土重來。

任何事物都不會只有一種呈現方式，正所謂「瞎子摸象」，問題不是你摸到大象的哪個部位，而是摸象的是個瞎子。大象依然是大象、象鼻子依然是象鼻子，只因為摸的人看不見，所以錯誤以為大象就像水管。通識課課綱和教材的混亂、遲遲未能自行立法維護國家安全、社會不公長時期無法解決、年輕人前路渺茫，都是象鼻子或象牙，是香港問題的一個個切面。什麼才是主要的問題？那就是香港政府成為那個「瞎子」，而且是一位毫無想像力、認識力的瞎子，它無法將這些分散的、看似毫無關係、不同領域的缺失串聯起來，更不可能想像到它們都是「大象」的一個部份，而大象才是自己真正要觸碰的物件。

事物的表象與其本質必然具備某種聯繫，但表象往往無法解釋本質之所在，不知道事物的本質，就無法根本認識表象與本質的聯繫。中共近年經常談及以「問題導向」的方式處理社會挑戰，說法看似簡單，但卻隱藏着對主事者認識能力的極大要求。如果不知道問題的本質所在，根本無法使用「問題導向」的解決方法，結果當然就是無法解決問題。一個瞎子看不見大象不會產生多大影響，如果香港政府看不清香港的真正問題，不能夠大刀闊斧解決問題，結果就會是延綿不斷的社會衝突，市民生活在無休止的焦慮中，年輕人的浮躁不安成為社會不穩的計時炸彈。國民黨的潰敗、特朗普和卡梅倫的政治下場、美國種族衝突一百多年的無解，都是香港政府的前車之鑑。

如果香港政府看不清香港的真正問題，不能夠大刀闊斧解決問題，結果就會是延綿不斷的社會衝突。（資料圖片／張浩維攝）

先要「看清楚」 才能「好打得」

林鄭月娥特首的《施政報告》讓我們看見她的焦慮，但大家看不見她如何掌握香港的深層次問題，更看不見她提出的解決方法如何治標治本。解決香港的動亂必須使用合適和嚴厲的手段，這是依法治港的應有之意，無可厚非；但以為平息了動亂，香港就可以回復安定繁榮，舞照跳、馬照跑，那是癡人說夢。在一次公開的媒體訪問中，特首聲稱自己已經恢復舊日狀態，暗示自己能夠繼續「好打得」，我希望她在「好打得」之前先要「看清楚」。在提出修訂逃犯條例時，她顯然認為自己真的「好打得」，但因為沒有「看清楚」，結果還是引發了後來的動亂。在反修例衝突和新冠肺炎疫情中，她同樣是因為沒有「看清楚」而手忙腳亂，讓所有人懷疑她如何「好打得」。既然中央主動出手，為其提供了能量，她又是否知道自己應該停一步、「看清楚」？因為如果再看不清楚，有可能連自己的政治生命都要搭上，到時候，是否「好打得」已經沒有多少意義。