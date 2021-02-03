封區檢測｜深水埗180多戶未有應門　區議員籲政府勿輕率破門

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-03 10:56

政府昨日（2月2日）再公布3個「受限區域」強制檢測，分別在天水圍、佐敦及深水埗。其中在深水埗的行動，截至今日凌晨2時，約1,600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府及後宣布，在上午約9時重開車路，並於10時重開相關區域。區內有180多戶居民未有應門。 深水埗南昌中區議員劉佩玉（民建聯）於港台節目中表示，受限區域已逐步解封，無確診個案可讓居民感到放心，但她呼籲政府對於未有應門單位，不要輕率破門。

▼2月2日 深水埗北河街一帶封區強制檢測▼

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劉佩玉今早9時許受訪時指，現場已可容許居民憑陰性結果證明、身份證及手帶，於指定位置出入，外來人士仍然不可出入。她指，未有發現確診個案對居民而言是放心，她和部分居民了解過，大家都對封區已有心理準備。

不過她表示，區內有部分居民放工時間較晚，昨晚要在指定出入口排隊回家，一度大排長龍；有商戶亦對封區感到突然，而現時未完全解封，導致送貨出現困難。此外，有並非居於當區的商戶由於無法離開，昨晚只能住在帳篷中，感到徬徨。

昨晚有理髮店顧客在染髮途中突然被要求檢測，十分狼狽，但出示較早前檢測結果後獲准離開。劉佩玉表示認同酌情處理的手法，並認為政府可對能夠出示兩日內陰性檢測結果的人士彈性處理，當然具體標準要靠政府把好關。

政府昨日發稿指出如受限區域內有單位無人應門，而又相信實際有人在內，不排除申請手令破門入屋。劉佩玉指，區內有不少劏房，自己平時做家訪都沒有人應門，亦有許多少數族裔、老人、低收入人士，接收訊息上未必如大部分市民方便，她昨日已提醒政府人員，如遇無人應門的單位應先了解原因，不要輕率破門，始終封區的最大目的是讓居民安全、安心，而不是懲罰。