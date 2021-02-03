封區檢測｜深水埗天水圍受限區解封零確診　13人未檢測遭發強檢令

撰文： 鄭秋玲 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-03 11:19

政府昨日（2日）下午7時起限制在天水圍指明「受限區域」，天恒邨恒樂樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，今日（3日）上午約七時完成強制檢測行動，至凌晨2時約270名居民接受檢測，沒有發現確診個案。 政府宣布兩區域完成強制檢測行動，其中天水圍天恒邨恒樂樓約270名住戶接受檢測，無發現確診個案，共13戶無人應門；於上午10時20分解封。 至於深水埗17幢大廈，約1,600名居民接受檢測，同樣無發現確診個案。港府表示，至上午10時，約有13人被發現未有進行強制檢測，當局已向有關人士發強檢令，惟當局未提向涉事人士罰款；該受限區亦有多達180多戶無人應門。

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政府派員到訪天恒邨恒樂樓約225戶，13戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。截止上午10時20分完結執法行動為止，政府動員了313名民政事務總署、元朗民政事務處、北區民政事務處、香港警務處、香港海關、建築署、房屋署和醫療輔助隊人員執法，未發現有人無進行檢測。

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深水埗約兩成住戶無應門 13人未按時檢測遭被發強檢令 惟未提罰款



而昨晚同樣受限的深水埗指明「受限區域」（即介乎基隆街239至263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈），政府今晨（3日）7時宣布完成強制檢測行動，約860戶當中，有180多戶未有應門，未應門比率。政府在上午約9時重開車路，上午10時重開相關區域，惟執法行動仍在繼續。

深水埗受限區域行動中動員了620名人員執法，至上午10時，發現約13人未進行強制檢測，政府已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長已據第599J章撤銷相關宣告。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。