建制派團體倡設監誓委員會　由國安搜證　不符規定區議員即DQ

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-03 15:45

政府早前表明，將於農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂草案。新界議會監察聯盟今（3日）召開記者會，指近日在新界各區收集到126,878個簽名，建議政府盡快向立法會提交修例草案，落實及完善區議員宣誓細則。 聯盟又建議政府應設立具法定公信力的「區議員監誓委員會」，由民政事務局局長擔任主席，成員包括國安公署人員，具有搜證能力判斷議員是否真誠擁護基本法及效忠特區政府。

新界議會監察聯盟召開記者會，指近日在新界各區收集到126,878個簽名，建議政府盡快向立法會提交修例草案，落實及完善區議員宣誓細則。（彭焯煒攝）

引述徐英偉稱願擔任委員會主席

聯盟代表今早與民政事務局局長徐英偉會面，召集人李月民表示，對方的反應正面，並表示願意擔任「區議員監誓委員會」主席，聯盟又建議應將不符合真誠宣誓規定的區議員，取消其擔任公職人員資格，追溯至現屆區議會。

聯盟召集人李世榮表示，徐英偉亦留意到區議會有失效情況出現，並指不排除在其他方法跟進事件，但未有透露會否收回區議會撥款權。

梁志祥：料不會宣誓後即DQ 要視乎該人解釋再定奪

民建聯立法會議員梁志祥希望，港府能盡快把修例交上立法會審議，又建議「區議員監誓委員會」委員可由高級公務員組成，以免執行監督工作時出現因政治立場不同而衍生問題。他相信，在區議員宣誓後，若委員會根據其過往言行判斷並非真誠宣誓，都不會馬上撤銷其議員資格，仍要視乎該人的解釋再作定奪。

徐英偉在會面後被問到政府何時向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂草案，他回應指相關工作由政制及內地事務局負責，政府將適時向公眾交代。

新界議會監察聯盟主要由新界九區的民建聯成員組成，召集人為沙田區前議員李世榮及元朗區前議員李月民。