葉劉淑儀率黨友訪劏房戶拜早年　促政府盡快推租務管制

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-03 16:13

新民黨主席葉劉淑儀日前帶領黨友李梓敬、孔永業等，到上水新祥街探訪劏房戶，並進行歲晚送暖愛心行動。新民黨與「空姐牛肉飯」Annie合作，向劏房基層派發牛肉飯，以及包含防疫物資、止痛膠布等的福袋。 早前政府宣布正計劃推出「現金津貼試行計劃」，為已輪候公屋逾3年的非綜援租樓戶提供租金津貼，預料今年7月派發。葉劉淑儀表示，政府的出發點是好，但擔心租金津貼若未能與租務管制互相配合，只會淪為業主加租的借口，飽受住屋問題困擾的巿民將未能受惠。她表明會在立法會密切監察「劏房租務管制研究工作小組」的工作進度，希望小組能盡快「埋單」，在3月交出建議；同時要求政府盡快落實土地政策，增加房屋供應，以處理住屋不適切的問題。

葉劉淑儀及其新民黨團隊，日前向上水的街坊拜早年，為居住在劏房的長者送暖。葉劉介紹指，此行目的主要是探訪區內空間比較小的劏房戶單位。她引述住客稱，目前的租金大約4、5千元，附加額外的水電費，及需要簽署1至2年的租約；因應疫情，業主考慮到他們的負擔能力，所以加租的幅度也不算太厲害。

葉劉又憶述，此行有一幕令她印象深刻，是其中一個單位被劏成八個非常小的劏房，除床位外幾乎沒有額外空間。她看到一個小孩困在這狹小的空間內，深感這對他的成長將帶來非常不良的影響。