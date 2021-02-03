新冠肺炎｜麵店疫下逾10分店執剩1間　餐飲業促放寬准外出團年

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-03 16:35

本港疫情仍未受控，政府社交距離措施延長至年初六（17日），飲食業料新春生意勢受挫。餐飲業及酒吧業界，今（3日）召開記者會大吐苦水。有食肆負責人大呻，當局繼續延長社交距離措施，變相向業界潑冷水，無了期等待亦感痛苦。 有中型規模的麵店面對疫情，已由原本經營十多間分店，逐漸減少至只剩一間，且已大幅裁員約九成人手，食肆負責人冀當局早日放寬措施，讓業界可自力更生求存。

飲食業界召開記者會，呻言繼續延長社交距離措施，變相是向業界潑冷水，無了期等待亦感痛苦。（勞敏儀攝）

政務司長張建宗周一（1日）表示，目前沒有空間放寬各項社交距離措施，冀新年後部分行業可復業，屆時會要求顧客必須掃「安心出行」或實名登記。

麵店「老上海雲飩」代表王春麗說，原本有10多間分店，但自第二波疫情開始，已陸續關閉分店。該店高峰期，連同各分店共聘有約100名員工，現時只剩一間分店，十多名員工。她直言不想靠政府，但目前社交距離措施，對餐飲業界不公平，令業界難以生存。

老上海雲飩代表王春麗表示，在疫情期間由十多間分店逐漸減少至只剩一間，且大幅裁員約九成，冀早日放寬措施讓業界自力更生。（勞敏儀攝）

香港酒吧業協會代表陳慶表示，雖然政府有向酒吧提供資助，但只能在交租及出糧二選一，坦言現在不少酒吧同業已接近「用盡彈藥」。而酒吧業同時面對比餐飲業更「辣」的措施，料過去一年已有3、4成酒吧倒閉。他估計，農曆新年過後，或有更多酒吧因看不到前景而倒閉，希望政府有限度放寬營業，讓業界自力更生。

香港酒吧業協會代表陳慶指，雖然政府向酒吧提供資助，但只能在交租及出糧二選一，坦言現在已「用盡彈藥」。（勞敏儀攝）

廖添誠︰餐飲業已捱一年 憂現大規模失業潮

灣仔建設連線代表廖添誠表示，政府仍未放寬社交距離措施，對中式食肆是「大件事」，亦等同向業界潑冷水。他指，目前業界聘有25萬餐飲從業員，憂繼續下去帶來大規模失業，又稱餐飲業已捱了近一年，業界對無了期等待大感痛苦。

他質疑，午市及晚市感染風險無差別，若當局認為「安心出行」是有用，為何不強制使用作為放寬條件。他希望當局考慮延長晚市堂食至夜晚8至9時，在佳節讓家庭團聚，帶來一點溫暖。

業界期望政府可平衡經濟及防疫考慮，在農曆新年前放寬餐飲業的營業限制，酒吧業亦可恢復營業，並提出5項訴求，包括有限度恢復晚市；放寬每枱人數，由現時「兩人一枱」變成容許小型的家庭或朋友聚會；放寬安排設試行期，如農曆新年前至大年初三；酒吧業恢復經營；以及派發新一輪抗疫基金，讓業界渡過難關。