夏博義倡修國安法被兩辦點名批評　大律師公會：堅定支持一國兩制

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-03 20:53

資深大律師夏博義（Paul Harris）接棒大律師公會主席後，接受《香港01》等多間傳媒專訪，提出推動政府修訂《港區國安法》，修改涉與《基本法》牴觸的條文，包括駐港國安公署人員行為不受本港管轄等。有關言論被港澳辦及中聯辦點名批評，斥夏博義散佈抹黑中國的言論，挑戰國家主權和「一國兩制」底線；又指責大律師公會過去就港區重大憲制性法律問題上，常有失法律專業人士應有的公正理性，在政治化的道路上愈走愈遠。 大律師公會今日（3日）發表聲明，表示關注到夏博義接任主席後發表的個人意見，引起一些涉及本會職能和角色的評論。聲明強調，公會及主席致力以專業態度丶正直不柯地履行其職責及宗旨，包括維護香港的法治丶 《基本法》丶 司法獨立以及司法公義，堅定不移地支持《基本法》所保障的「一國兩制」基本方針政策。

聲明表示，公會是法律專業團體而非政治組織，旨在處理一切涉及司法事務及大律師專業的事宜。公會歡迎並將致力尋求與各機構丶機關及組織，就涉及法律專業和特區法治的事宜，理性地進行具建設性的對話與交流。

夏博義早前接受《香港01》專訪時，對《國安法》不少條文牴觸《基本法》提出質疑，指當中最令人關注的是《國安法》第14條及60條列明，維護國家安全委員會的決定不受司法覆核，以及駐港國安公署人員行為不受特區管轄，意味國安公署人員可在香港「為所欲為」，情況非常危險及違反法治精神。

兩辦其後發稿，點名斥責夏博義「叫囂要修訂香港國安法，質疑全國人大常委會權威，矛頭直指中央」、「椅子還沒坐熱，就忙不迭地發表謬論，質疑全國人大常委會權威，叫囂要特區政府修改國安法，公然為港獨分子叫屈張目」；又批評其言論完全背離專業操守和職業良知，完全喪失法治精神和法治原則。