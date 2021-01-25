專訪｜夏博義：法治未死仍可修復　批建制倡量刑委員會「極愚蠢」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-25 12:20

持續逾一年的反修例示威，隨新冠疫情及《港區國安法》落實而冷卻，緊接而來的是以千計與反修例相關的法庭案件，部分案件已判刑，判決卻受多方攻擊。有建制派提倡設立量刑委員會，助法官準確量刑，民主派則不時高呼「法治已死」，無險可守。 剛上任大律師公會主席的夏博義（Paul Harris）表示，雖然《國安法》、大搜捕民主派初選者等事件令法治受損或有「濫權」嫌疑，但認為香港法治仍有修復機會，與「完全死亡」仍有距離。 對於建制派提出設立量刑委員會，不點名批評民建聯議員對法院量刑毫無認知、視野狹窄，並稱若沒有參與法庭審議過程而就案件作出評論，是極度愚蠢（extremely foolish）。

新任大律師公會主席夏博義。（黃寶瑩攝）

夏博義：擔心言行惹麻煩才令法治死亡

夏博義接受《香港01》專訪時質疑，香港法治因《國安法》受損，但仍未死亡，「離死亡還有一大段距離。法治受損與死亡，有很大分別。（it’s far from dead. It’s a very big difference between being injured and being dead.）」

他指，香港法律制度具修復力（resilience），最損害香港法治的是「恐懼」，當市民不敢談論《國安法》，擔心其言行會帶來麻煩，才是香港法治的正式死亡，希望不論是否喜歡《國安法》的市民，也會樂於討論法例。

對於警方國安處本月初大搜捕曾參與或組織民主派初選的人士，夏博義質疑，這顯然是政府「濫用權力」，嘗試威嚇民主派陣營，他強烈譴責及反對有關做法。他指，若市民密謀推翻政權屬違法行為，但參與一個民主初選是完全合法，當中有參選者更表明反對「攬炒」，派大量警力於清晨拘捕所有參選者是荒謬、不必要的做法。不過他指出，出現部分「濫權」的事件不代表「法治已死」，認為香港法治仍可修復。

質疑延任議會不屬香港憲制架構

全國人大常委會去年11月就立法會議員資格作出《決定》，DQ 4名民主派議員，夏博義質疑，DQ議員決定不經任何本地法律程序而作出，令人震驚（shocking），又指現時是立法會是延任後的立法會，在香港憲制不具任何法律地位，因此DQ 4名議員有否損害法治屬「灰色地帶」，但肯定對社會造成破壞。

他更稱，人大常委會對香港法例的最終解釋權，是香港法治的一項「嚴重弱點」，指人大常委會並非由法律界人士組成，部分人甚至對香港認識不深，但可推翻終審法院考慮各方理據後作出的決定，任何本港法庭的決定也有機會被推翻，對香港法治而言是「威脅」。

周浩鼎倡設量刑委員會 夏博義：一無所知

建制派近月提出司法改革，民建聯立法會議員周浩鼎、葛珮帆多次要求成立量刑委員會，為法官量刑提供標準，夏博義不點名批評兩人對法庭量刑一無所知，「我知道那兩位立法會議員因為談及量刑委員會，取得很多曝光，我不認為他們對法庭量刑有任何認識。（I know the two legislators who got a lot of publicity talking that, I don’t think they know anything about the subject.）」

他認為，除非曾參與案件，否則評論案件判決和量刑是極度愚蠢（extremely foolish），因為不會有媒體可報導案件的全部內容，通常也會有事實被忽略。

不認為法庭仁慈 「有時是相反」

夏博義說，不認為批評法庭的人士有任何事實根據，「我不認為法庭判案仁慈，個人意見認為他們有時是仁慈的相反。（I do not think the court is lenient, sometimes I think they are somewhere on the other side. That's my personal opinion.）」

他質疑，提出成立量刑委員會的人士，尤其帶強烈親北京政治立場的人，普遍不喜歡任何人獲判無罪，傾向認為所有被拘捕的人，也理應有罪，「這是不能容忍的、視野狹窄，亦與正義不相容。（This is intolerant. It’s narrow-minded. And it’s not compatible with justice.）」