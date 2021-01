專訪｜夏博義：法治未死仍可修復　批建制倡量刑委員會「極愚蠢」

撰文: 周皓宜 最後更新日期: 2021-01-25 12:20

持續逾一年的反修例示威,隨新冠疫情及《港區國安法》落實而冷卻,緊接而來的是以千計與反修例相關的法庭案件,部分案件已判刑,判決卻受多方攻擊。有建制派提倡設立量刑委員會,助法官準確量刑,民主派則不時高呼「法治已死」,無險可守。 剛上任大律師公會主席的夏博義(Paul Harris)表示,雖然《國安法》、大搜捕民主派初選者等事件令法治受損或有「濫權」嫌疑,但認為香港法治仍有修復機會,與「完全死亡」仍有距離。 對於建制派提出設立量刑委員會,不點名批評民建聯議員對法院量刑毫無認知、視野狹窄,並稱若沒有參與法庭審議過程而就案件作出評論,是極度愚蠢(extremely foolish)。

新任大律師公會主席夏博義。(黃寶瑩攝)

夏博義:擔心言行惹麻煩才令法治死亡

夏博義接受《香港01》專訪時質疑,香港法治因《國安法》受損,但仍未死亡,「離死亡還有一大段距離。法治受損與死亡,有很大分別。(it’s far from dead. It’s a very big difference between being injured and being dead.)」

他指,香港法律制度具修復力(resilience),最損害香港法治的是「恐懼」,當市民不敢談論《國安法》,擔心其言行會帶來麻煩,才是香港法治的正式死亡,希望不論是否喜歡《國安法》的市民,也會樂於討論法例。

對於警方國安處本月初大搜捕曾參與或組織民主派初選的人士,夏博義質疑,這顯然是政府「濫用權力」,嘗試威嚇民主派陣營,他強烈譴責及反對有關做法。他指,若市民密謀推翻政權屬違法行為,但參與一個民主初選是完全合法,當中有參選者更表明反對「攬炒」,派大量警力於清晨拘捕所有參選者是荒謬、不必要的做法。不過他指出,出現部分「濫權」的事件不代表「法治已死」,認為香港法治仍可修復。

質疑延任議會不屬香港憲制架構

全國人大常委會去年11月就立法會議員資格作出《決定》,DQ 4名民主派議員,夏博義質疑,DQ議員決定不經任何本地法律程序而作出,令人震驚(shocking),又指現時是立法會是延任後的立法會,在香港憲制不具任何法律地位,因此DQ 4名議員有否損害法治屬「灰色地帶」,但肯定對社會造成破壞。

他更稱,人大常委會對香港法例的最終解釋權,是香港法治的一項「嚴重弱點」,指人大常委會並非由法律界人士組成,部分人甚至對香港認識不深,但可推翻終審法院考慮各方理據後作出的決定,任何本港法庭的決定也有機會被推翻,對香港法治而言是「威脅」。

周浩鼎倡設量刑委員會 夏博義:一無所知

建制派近月提出司法改革,民建聯立法會議員周浩鼎、葛珮帆多次要求成立量刑委員會,為法官量刑提供標準,夏博義不點名批評兩人對法庭量刑一無所知,「我知道那兩位立法會議員因為談及量刑委員會,取得很多曝光,我不認為他們對法庭量刑有任何認識。(I know the two legislators who got a lot of publicity talking that, I don’t think they know anything about the subject.)」

他認為,除非曾參與案件,否則評論案件判決和量刑是極度愚蠢(extremely foolish),因為不會有媒體可報導案件的全部內容,通常也會有事實被忽略。

不認為法庭仁慈 「有時是相反」

夏博義說,不認為批評法庭的人士有任何事實根據,「我不認為法庭判案仁慈,個人意見認為他們有時是仁慈的相反。(I do not think the court is lenient, sometimes I think they are somewhere on the other side. That's my personal opinion.)」

他質疑,提出成立量刑委員會的人士,尤其帶強烈親北京政治立場的人,普遍不喜歡任何人獲判無罪,傾向認為所有被拘捕的人,也理應有罪,「這是不能容忍的、視野狹窄,亦與正義不相容。(This is intolerant. It’s narrow-minded. And it’s not compatible with justice.)」