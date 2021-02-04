林鄭答問大會強調政府不會跪低　盼議會能支持引入非本地培訓醫生

撰文： 周禮希 羅家晴 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-04 13:28

立法會今日（４日）舉行會議，行政長官林鄭月娥將到場出席答問大會。林鄭月娥提出五大立法建議，包括區議員須宣誓、引入非本地培訓醫生、制定劏房租務機制、打擊「起底」行為等。 林鄭表示，將立法訂明公職人員需要宣誓，以體現「愛國者治港」的天經地義，區議員理應須依法宣誓。她又指，將立法引入非本地培訓醫生，令更多醫生可來港執業，引入醫生須是香港永久居民，亦需要在公營機構服務一段時間，不可私人執業。 另一項是立法打擊虛假訊息、侵犯個人私隱、擾亂社會秩序行為，政府會研究其他地方經驗，最迫切是處理「起底」行為，從執法、立法兩方面處理，爭取本立法年度通過；政府各部門亦正檢視查冊制度，保障個人私隱。

【12:03】熱血公民鄭松泰指，林鄭在視像述職前，突然做了兩次封區行動，他質疑目前有非常多防疫漏洞未有堵塞，質疑林鄭偏偏在述職前才封區。鄭松泰又質疑封區成效，多區被封也找不到確診案，今天在屯門才「中返個獎」，找到一個確診個案，「（有確診個案）公又你贏、字（無確診）又你贏？」。鄭松泰指，自從政府每晚封區，市民誠惶誠恐，又指很多基層晚上要上班糊口。鄭松泰問到，封趙是否變相強制檢測，又問政府「要做到幾時」。

林鄭反駁封區與述職完全無關，指抗疫是大事，中央一直關注疫情，國家主席習近平鼓勵政府按香港發展處理疫情，她指強檢是有效措施，找出不少陽性個案，圍封是希望更徹底找出確診個案。不過林鄭承認，封區有科學基礎但「唔係完全科學」和「唔係完全好準」，不能排除受限區域旁邊也有隱形傳播。

鄭松泰質疑防疫措施是階級有別，很多富裕地區開party、群聚燒烤。林鄭反駁指，政府「肯定唔係呢個角度嚟睇」，指封區是基於環境衛生、樓宇狀況和渠管等三大因素，不過上述情況往往較多在舊樓、私樓出現，林鄭又稱，跳舞群組也是高貴地方，人們也要入竹篙灣檢疫，因應不存在階級有別的問題。

自由黨主席、行會成員張宇人表示，該黨爭取引入非本地培訓醫生十多年，他明白小部分醫生為了醫醫相衛、鞏固利益和排外，修例或引動好多醫生團體反對，他非常高興兩位行會參與解說工作。張宇人又感謝政府予飲食界第四輪防疫抗疫基金支援，他又問到會否再有第三輪保就業計劃，因很多人「過年好唔得掂」，很多人借了錢需還錢，反問：「政府唔俾（錢）又點還？」

林鄭表示，基於公共財政壓力，加上市民認為政府支援應更聚焦，因此不會再推出與首兩輪類近的保就業計劃，至於未來有何措施支援商界和市民，林鄭稱暫時不想透露，因政府需作整體財政評估。

林鄭：區議會僅區域性諮詢組織 近年運作極不理想

【11:57】民建聯梁志祥問政府，就區議員宣誓將如何確保其真誠，及日後不變形不走樣，會否考慮設立「監誓委員會」。他又批評區議會使用撥款的做法。

林鄭回應指，區議會只是區域性諮詢組織，但政府一直重視，因為他們代表民情，故以往有向他們提供撥款，但近年認為區議會運作極不理想。她表示，區議會要正視數個問題，包括區議員知道自己作出了甚麼承諾，所以將修法要求他們依法宣誓，有關要求不限於參選，亦是出任公職的法定條件，若違反即要承擔法律責任。

梁志祥追問指，會否就區議會失效收回他們的權力等。林鄭回應指，她有認真落實工作，相信有了宣誓後，有關人士會更緊張其工作。

林鄭：現時引入計劃不算大膽 「可以更加大步」

【11:53】民建聯張國鈞稱，支持政府大膽行這一步，計劃引入非本地培訓醫生，問及政府可否承諾本屆任期可落實？林鄭稱，政府在這方面是堅定不移，有決心作有關計劃，她又指現時計劃不算大膽，「可以更加大步」，林鄭認為不大膽的地方是現時引入的醫生需要是香港永久性居民，不少在英國、美國、澳洲的留學或工作都可回來，為的希望在醫學界不會有太大衝突。

林鄭又指，懇切醫學界支持這份工作，強調政府不會跪低，希望現在的議會能支持。她稱現在回復正常的立法會「畀我哋做事」，政府會提出大膽、有益社會的建議，林鄭認為若是去年的立法會，相信政府有兩、三個項目不會提出，故現時的立法會是香港要珍惜的立法機關。她指希望議員會大力支持計劃，條例草案會在本年度提交，但能夠通過要視乎立法會的審議情況。

【11:49】工聯會陸頌雄問及疫情下勞工失業問題，批評政府在做事方面無能為力，失業綜援增長率不及失業率，證明綜援幫不到很多失業的人士。他指工聯會建議設立失業支援金，但當失業率降低至一定比例設為「退場機制」，問政府是否同意考慮。他又指防疫抗疫基金下的三萬職位只落實了一半多一點，問可否在旅遊推廣等方面增加臨時職位；他又提到勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪希望與勞工及福利局局長羅致光公開辯論找出路。

林鄭回應指，她相信羅致光不會抗拒辯論，惟可能因應疫情網上進行。失業援助方面，她重申不希望作片面回應，但她認同創造就業，已在職家庭津貼方面研究降低申請的工作時數要求，將令更多人可以受惠。她又指，自己亦有要求加快創造就業工作，不過大灣區青年就業計劃反應很踴躍，170間內地公司已推出超1100個職位，相信對大學畢業生是好消息。

【11:38】金融界立法會議員陳振英表示，一直支持香港發展智慧城市，早前推「智方便」流動應用程式，方便網上續牌、報稅等。但他稱若要登記「智方便+」，用戶需要到郵局排隊登記，他認為仍採取非網上登記是脫節，難吸引市民，問及政府會否優化？林鄭稱，「智方便」流動應用程式方便市民，但就數碼簽署有法例要求，故「智方便+」需要一次面對面的核實登記，之後就能夠安枕無憂。

陳振英追問，政府的服務推出時有時未有考慮用家體驗，問及政府會否增設政府服務體驗調查員，一一試用政府服務，作而作出改善。林鄭稱屬好的建議，又指現時創科局有方便營商委員會，現時陳振英提出的可聚焦用家體驗。

【11:30】民建聯漁農界議員何俊賢發言狙擊香港電台，稱香港市民非常關注香港電台操守，又稱香港電台發生多宗失實事件，包括扭曲國家主席習近平就推動多邊主義的言論，他懷疑是編輯水平不足。何俊賢又斥頭條新聞、鏗鏘集就屯門青山灣入境事務中心的報道內容「虛假炒作」，「造假造得太多」，他又提到罐頭刀事件，稱市民因報道以為罐頭無罐頭力，但事實上有八成是易拉罐。

林鄭指出，香港電台極有需要改善，又稱她在《施政報告》提到有很多事物需撥亂反正，但要撥亂反正不是一朝一夕，要有決心和過程。林鄭指出，香港電台被獨立的通訊局裁定七宗投訴成立，即使是任何部門也是難以接受。林鄭表示，去年七月已成立小組，就其愛將丁葉燕薇出任小組主任，三月將會提交檢討報告，及後再詳細研究如何跟進。

何俊賢則要求政府就個別事件作即時反應，又反問：「政府仲要俾香港電台跣多幾多次？」林鄭稱，每件小事都要調查，要有結論才作跟進，林鄭稱已就「呢一、兩件事」進行調查，又期望身兼總編輯的廣播處長表達其立場，不過她仍在等待。

民建聯周浩鼎指政府就封區強檢的工作已越黎越成熟，秩序良好，她感謝前線醫護和警方。周浩鼎要求政府推出短期失業援助，指根據政府統計處數字，7萬人失業、1.9萬開工不足，總人數不足10萬人，認為向每人每月派發六千元也是「計到數」，希望政府能舒緩處於水深火熱的市民的困境。

林鄭回應指，任何無保險制度支持的援助計劃有局限性，推出補助後短期內叫停，也是現實上未必可行，又稱今天不想具體回應經濟支援措施，因預算案即將發表，財政司司長需作出全盤考慮，不是特首「今日講一樣、聽日講一樣」便可。

【11:25】立法會議員謝偉俊稱，早前兩地特首向中央述識，澳門在抗疫方面獲高度讚賞，中央雖然表明關心香港疫情，但顯然是明讚暗彈。他又指，澳門現時「有針打」，但香港現時仍然滯後，質疑香港為何要如此保守，他問及特首可否在抗疫、紓困方面加大力度，不只是在各區使用嚴峻手段，但「鋪鋪食詐糊」？

林鄭稱，香港是多元社會，她當然想如謝偉俊如說的簡單，但她強調處理不好會讓人作政治操作，影響的不只是香港市民，而是影響內地對香港的看法，故不是保守與否，是現實的問題。林鄭稱，不否認部分抗疫措施可早點推出，對於謝偉後稱小區封區強制檢測後無確診個案是「食詐糊」，她認為無確診個案是好指標，反映疫情比較下降的跡象。林鄭強調，在小區進行強制檢測需動用非常多人，連建築署人員都要出動協助。

林鄭又指，今日不會具體回應利民紓困措施，因不足三星期後財政司司長陳茂波會公布財政預算案。謝偉俊再指，現時應聚焦全民打針，全民檢測已經過時。林鄭稱，現時仍未展開疫苗接種，故同時可繼續進行大型社區檢測。

【11:19】經民聯盧偉國問及新界東北新發展區的交通問題，包括北環線等，批評交通配套落後，問當局會否盡快檢視如何盡快落實七條鐵路。林鄭回應指，同意發展基建先行，本屆政府已調整審視發展的方式，不再等有問題才加建運輸基建。至於如何加快，林鄭指有時因快得慢，有人指港鐵工程問題，正是以往立項太多，又指現屆政府首三年一直只能「撲火」，所以其施政報告審慎推行四個項目，同意北環線策略性強，需要加快。古洞站希望在發展區開放時已可啟用，會繼續督促加快。

盧偉國追問，日後會否以「供應帶動」推動交通，令新界西等發展做到「路到人到」。林鄭回應時指這正是港府的策略，舉例明日大嶼不少花費都是用於運輸基建，會繼續以此策略跟進。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

【11:15】民建聯柯創盛問及本港大廈渠管增加傳播病毒風險的問題，指私樓、劏房及「三無」大廈會否跟進。林鄭回應指，港府在保障舊樓安全方面，市民自己對樓宇保養一直做得不好，認為過去非法僭建、消防安全方面的工作都有效。她指，私人樓宇要處理很難，公屋因為是政府物業可以處理，發展局就私樓外牆正有研究。

柯創盛指，過去工作「要畀叻叻」，但認為渠管問題需要處理，建議政府找大學合作研究處理。林鄭回應指，一定會採納，一向同意應用科學方式，可找大學或其他機構研究。

謝偉俊諷封區「鋪鋪食詐糊」 林鄭：無確診是好指標



【11:00】立法會議員謝偉俊稱，早前兩地特首向中央述識，澳門在抗疫方面獲高度讚賞，中央雖然表明關心香港疫情，但顯然是明讚暗彈。他又指，澳門現時「有針打」，但香港現時仍然滯後，質疑香港為何要如此保守，他問及特首可否在抗疫、紓困方面加大力度，不只是在各區使用嚴峻手段，但「鋪鋪食詐糊」？

林鄭稱，香港是多元社會，她當然想如謝偉俊如說的簡單，但她強調處理不好會讓人作政治操作，影響的不只是香港市民，而是影響內地對香港的看法，故不是保守與否，是現實的問題。林鄭稱，不否認部分抗疫措施可早點推出。對於謝偉後稱小區封區強制檢測後無確診個案是「食詐糊」，她認為無確診個案是好指標，反映疫情比較下降的跡象。林鄭強調，在小區進行強制檢測需動用非常多人，連建築署人員都要出動協助。

林鄭又指，今日不會具體回應利民紓困措施，因不足三星期後財政司司長陳茂波會公布財政預算案。謝偉俊再指，現時應聚焦全民打針，全民檢測已經過時。林鄭稱，現時仍未展開疫苗接種，故同時可繼續進行大型社區檢測。

國產疫苗供港？ 林鄭：非政治化手段去做

【10:51】民建聯李慧琼表示，高興聽到林鄭的開場發言，認為對方重視行政立法關係，其中提出的五大建議亦有聽取不同政黨意見。李慧琼稱，近日港大醫學院進行港人接種疫苗的意向調查，結果只有不足5成市民願意接種，較其他地方落後，問及政府有何計劃提升市民信心，同時不少市民認同國產疫苗，問特首是否同意應讓國產疫苗盡快供港，提升市民的接種意欲？

林鄭回應時指，疫苗是政府關心的議題，強調早在抗疫初期已經關注，衛生署亦保密地進行疫苗預先採購協議，有關工作亦不斷推動。對於如何提升市民接種意欲，她稱第一是教育，政府會進行排山倒海的科學性宣傳，亦希望議員在facebook轉載有關信息；第二是效能，她稱政府會按早前訂立的法律框加作審查，認可有關疫苗作緊急用途，提及已有一隻疫苗在專家評估後獲認可；第三是方便，如何在接種時更方便、舒適等。特首又指，中央對香港疫情關係，一直義不容辭地幫助，現正針對由內地研發生產的疫苗抵港，幫忙進行協調工作。

李慧琼追問指，政府有否信心國產疫苗安排可在本月公布，林鄭稱，今日不能確定，強調現時整個疫苗的認可工作，都以非政治化手段去做，疫苗獲認可作緊急用途後即可接種。

提五大立法 制定劏房租務管制 區議員宣誓

【10:30】林鄭月娥開場發言時指，在2017年7月首次以特首身份出席答問會時，已表現十分重視行政立法關係，認同立法機關對行政機關的監察，是對於良好管治的重要一環，指在政府餘下一年多的任期，期望回復正常運作的立法會可發揮制衡、監督和配合的作用，希望可以香港面對嚴峻挑戰時，能夠抵勵前行、重新出發。

她稱有議員批評部分局長回答口頭質詢時內容太過冗長、提供委員會的討論文件出得太遲、出席財委會的官員回答提問「太虛」，她稱自己常常看立法會直播，對上述問題有一定同感，因此已經要求政務司司長作出提點、跟進、改善和監督。

林鄭月娥在會議上主動指，將提出五大立法建議：

第一、公職人員宣誓包括區議員：林鄭指，公職人員須依法宣誓擁護基本法和效忠中華人民共和國香港特別行政區，這是《基本法》第104條的規定，也是香港國安法第六條的要求，形容這符合一國兩制的憲制秩序，體現愛國愛港的「天經地義」。特區政府認為區議員理應宣誓，因此在修改公職人員宣誓盧上，訂立相關安排；至於其他公職人員，政府會盡快另行處理有關法例草擬工作，形容立法工作已進入最後階段，政制及內地事務局局長將在農曆新年後提交草案。第二、立法引入非本地培訓醫生。林鄭指，將於本屆立法會提供修訂《醫生註冊條例》的草案，引入非本地培訓醫生。她稱香港人口急速老化，公營醫療系統醫生人手不足已經是不爭事實，她特別提到衛生署專為識別幼兒特殊需要的兒童體能智力測驗服務醫生空缺物高達四成，只有六成小朋友能在半年內完全智力測驗評估，令到社會福利署無辦法為有需要的小童安排學前康復服務，形容情況極不理想。



政府將會於本屆立法會提交醫生註冊條例修訂草案，訂定新安排，非本地培訓醫生必須是香港本港居民、來自獲認可的醫學院，畢業後需在公營醫療系統工作一段時間。她表示，行會成員林正財和李國章將會負責有關解說工作。

林鄭月娥。（張浩維攝）

第三、立法制定劏房租務機制。林鄭指，劏房租務管制研究工作小組原則上認同應作適當租管，保障基層權益，工作小組將會三月底向政府和立法會提交報告，同時為了劏房戶避免濫收水費，她已根據基本法同意麥美娟提出的私人條例草案，禁止業主濫收水費，形容做法展示她尊重立法會的憲制職能和議員的立法建議。



第四、加強舊式樓宇消防安全，賦權消務處進行消防改善工程。



第五、立法打擊虛假訊息、侵犯個人私隱等「起底」行為。