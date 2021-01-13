議事規則｜立法會研設「紅黃牌」制度　梁美芬倡按停職日期減人工

立法會議事規則委員會昨（12日）召開閉門會議，委員會主席謝偉俊在會後透露，委員會原則上委員會同意引入俗稱「紅黃牌」的制度，就議員極不檢點的行為下制訂罰則。 議規會委員、經民聯梁美芬表示，近年議員肢體衝突的情況變本加厲，有需要研究外國議會的處理方式，很難得昨日在議規會上可取得共識，議員同意按比例設罰則階梯，讓立法會可自行處理議員行為不檢的問題，不用事事交給執法部門處理。

梁美芬建議，行為不檢的議員，最嚴重可按比例被罰暫停職務，並按停職日期扣減人工。（資料圖片）

梁美芬建議，行為不檢的議員，最嚴重可按比例被罰暫停職務，並按停職日期扣減人工。她認為，相關安排在立法會大會、內務委員會及財務委員會實行便已足夠，毋須擴展至事務委員會。她指要實行相關機制，需修改《議事規則》及《立法會（權力及特權）條例》，立法會秘書處正研究做法。

她指，立法會早於2008年已研究多個西歐國家及普通法國家議會的做法，強調建議並非針對任何黨派，立法會研究相關機制已久，現時要作出決定，不要只是原步踏步，修例賦權立法會自行解決議員行為不檢問題。

▼去年內會風波爆發激烈衝突▼