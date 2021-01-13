立法會通過准Zoom開委員會　鄭松泰批不安全：借助理電腦開會

立法會今天（13日）審議由內會主席李慧琼提出的擬議決議案，容許事務委員會、法案委員會或由內務委員會委任的任何小組委員會，以視像會議形式舉行遙距會議。 醫學界陳沛然關注Zoom應用程式的網絡安全問題，引用歌詞指立法會秘書處回應雖「令你令你令你令你感覺很安全」，惟認為Zoom始終有安全隱患，故他提出四點提醒和呼籲，包括建議議員透過流動程式作雙重驗證、避免使用Zoom手機應用程式、為視像會議設密碼，及考慮使用其他更安全的視像會議程式。 熱血公民鄭松泰反對議案，指Zoom有網絡安全問題，若日後召開視像會議，他會借用助理電腦開會。 議案最終以獲地區直選和功能界別過半成通過，只有鄭松泰投反對票，陳沛然投棄權票，36名建制派投贊成票。

醫學界陳沛然關注Zoom應用程式的安全問題。（李澤彤攝）

虛擬會議表決以舉手方式進行

立法會內務委員會上周通過，將應用程式Zoom開會安排擴展至事務委員會、小組委員會和法案委員會的正式會議。李慧琼指出，根據《基本法》第75條，立法會可自行制定《議事規則》，立法會轄下委員會在疫情下平衡維持社交距離和履行職能屬立法會內部事務，故在不牴觸《基本法》的情況下，立法會有權就此作出決定。

議案亦訂定了表決程序和安排，在虛擬會議上進行的表決以舉手方式進行，「在就某事項進行表決前，若主席命令或有委員要求，各委員將會經立法會秘書處採購的短訊服務，以短訊方式獲通知有關表決即將進行。表決須在短訊發出後5分鐘進行」。

李慧琼表明支持有關安排，認為應用視像召開會議，是為反覆的疫情作不事之需。不過她認為，會議應盡可能在立法會大樓進行，因視像會議不及議員、官員在同一房間交流更直接和有效，又指立法會過去曾召開數次視像會議，市民觀看意欲和傳媒關注度都也是較低。

謝偉俊支持議案，他反駁鄭松泰的說法，指電子上香已是非常普遍，更有人在網上解決性生活，「有啲人話性生活都可以喺網上解決咗好多，呢個我就再唔講啦。」（李澤彤攝）

「陳仔IT頻道」提四點呼籲 要雙重驗證

陳沛然經常在社交網站以「陳仔IT頻道」欄目發表對新科技見解，他今天在會議上指出，Zoom有網絡安全隱患，並打趣引用歌手Serrini的歌曲《網絡安全隱患》歌詞，指立法會秘書處就Zoom網絡安全問題的回應雖「令你令你令你令你感覺很安全」，不過他認為議員應作出措施預防出現安全隱患，「陳仔」又在會上提出四點提醒和呼籲，包括透過流動程式作雙重驗證、不使用Zoom手機應用程式、為視像會議設密碼，及考慮使用其他更安全的視像會議程式。

議案最終獲得通過。（李澤彤攝）

謝偉俊：有啲人話性生活都可以喺網上解決咗好多

熱血公民鄭松泰反對議案，他自言自己「Old School（老派）」，認為議員應在立法會內開會，又反問清明節是否改為網上上香。鄭松泰又指，即使有部分召開視像會議，但全體議員在星期三至五也會在實體會議見面，質疑視像會議根本無法達致做不到防疫的目標。鄭松泰認為，Zoom有網絡安全問題，若召開視像會議，他會借用助理電腦開會。謝偉俊支持議案，他反駁鄭松泰的說法，指電子上香已是非常普遍，更現在更有人在網上解決性生活，「有啲人話性生活都可以喺網上解決咗好多，呢個我就唔再講啦。」