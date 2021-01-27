立法會｜6億元保育啟德龍津石橋遺蹟　何君堯質疑是「一灘爛石」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-27 16:58

立法會工務小組委員會今（27日）通過原址保存九龍城龍津石橋遺蹟和興建一條保育長廊的項目，涉款6.6億元，將轉交財務委員會審議。會上多名議員質疑項目欠缺吸引力，建制派何君堯形容，項目只看到「一灘爛石」，看不到橋的原貌，質疑在疫情下有關項目撥款是否有迫切性。 民建聯鄭泳舜說，龍津石橋遺蹟只有數塊石頭，較難吸引市民觀賞，冀當局交代如何吸引人流。

何君堯指，他不反對保育，但這個項目只看到「一灘爛石」，看不到「斷橋藏龍」中的藏龍，亦未能向市民展現橋的原貌，「以保育為名，但看不到以保育為實」，形容是「一個地下商場不過中間有灘爛石」，直斥不吸引。他認為，港府因應疫情已用上很多公帑，接下來還需要為香港市民接種疫苗，質疑現時花上超過6億元推行龍津石橋項目是否具迫切性。

保育專員：清朝連接九龍城重要設施 市區僅見

發展局文物保育專員蔣志豪表示，該遺迹是19世代後期興建，於清朝時期讓官員及市民登岸，亦是連接九龍城的主要設施，見證香港歷史發展。他說，在市區只有這條石橋能保存到，因為啟德填海發展時曾被覆蓋，因此無法保持原貌，但在發掘過程中發現石橋的實心構建保留得非常好，認為保育石橋非常重要。

鄭泳舜稱，從觀賞角度龍津石橋難以吸引市民欣賞，冀當局加強項目的保育元素，否則只有單單數塊石頭，對市民而言的吸引力不足，亦未能展現香港的歷史情況，要求當局交代有何途徑吸引市民到訪。

康樂及文化事務署助理署長 (康樂事務 )陳明昌表示，將會在保育長廊設立展覽區介紹龍津石橋的歷史，亦會致力促進各種活動，增加場地活動，歡迎組織舉行導賞團，並考慮設立虛擬導賞團吸引巿民參觀。

政府2008至2009年在啟德發展區進行考古調查期間，發現了龍津石橋遺蹟。發展局計劃以建造保育長廊方式原址保留龍津石橋遺蹟，當局文件顯示，保育長廊會以地庫形式興建，涉及總面積約1.43公頃。