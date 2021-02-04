立法引入非本地培訓醫生　林鄭稱計劃不算大膽　明言不會跪低

撰文： 吳倬安 羅家晴 周禮希 最後更新日期： 2021-02-04 13:10

特首林鄭月娥今天（4日）到立法會出席行政長官答問大會，她在開場發言時主動提出五項立法建議，其中她表明將於本屆立法會提交《醫生註冊修訂條例草案》，容許從獲認可的醫學院畢業的本港永久居民，返回香港公營醫療系統工作。她表示，食物及衞生局局長陳肇始將在下周一的立法會衞生事務委員會上，進一步介紹立法框架，並邀請行會成員林正財和李國章參與解說工作，爭取公私營系統醫生支持。 林鄭回應議員提問到，形容現時計劃不算大膽，「可以更加大步」，又強調政府不會跪低。

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下周赴立會介紹立法框架

林鄭稱，香港人口急速老化，公營醫療系統醫生人手不足已經是不爭事實，其趙醫管局缺少660名醫生。林鄭特別提到，衛生署專為識別幼兒特殊需要的兒童體能智力測驗服務醫生的空缺率高達四成，只有六成個案能在半年內完成智力測驗評估，若做不到評估，就令到社會福利署無辦法為有需要的小童安排學前康復服務，形容情況極不理想。

林鄭提及，立法局在1995年修訂《醫生註冊條例》，當時容許來自英國、澳洲、新西蘭、愛爾蘭及新加坡等地培訓的醫生，可在香港獲得自動註冊執業，平均每年在香港自動註冊執業的人數，與當時本地培訓醫生的比例是1.2比1，前世衞總幹事陳馮富珍、中大校長及醫學院前院長李國章、港大醫學院院長梁卓偉教授等，也是長期在香港服務的非本地培訓醫生。

林鄭強調，政府並無輕視培養本地人才，在過去十幾年，兩間大學的醫學院學額，已由250個增至530個，政府積極考慮在教諮會下一個三年撥款期，進一步增加醫科生學額，但由訓練需時，加上醫學院培訓不能無止境擴張，因此醫生短缺的問題，不可單靠增加學額解決問題。

故此，政府將於本屆立法會提交《醫生註冊修訂條例草案》，在確保醫療質素和舒緩公營醫療系統醫生短缺的前題下，訂定新安排，經行會同意後，非本地培訓醫生必須是香港永久居民，並來自獲認可的醫學院，在當地取得醫學註冊資格或專科資格，畢業返港後需在公營醫療系統工作一段時間。她表示，陳肇始將在下周一的立法會衞生事務委員會上，進一步介紹立法框架，並邀請行會成員林正財和李國章參與解說工作，爭取公私營系統醫生支持。

張國鈞稱，支持政府大膽行這一步，計劃引入非本地培訓醫生，他問及政府可否承諾本屆任期可落實相關安排。（盧翊銘攝）

張國鈞讚大膽

行會成員、民建聯張國鈞稱，支持政府大膽行這一步，計劃引入非本地培訓醫生，他問及政府可否承諾本屆任期可落實相關安排。林鄭稱，政府在這方面是堅定不移，有決心作有關計劃，她又指現時計劃不算大膽，「可以更加大步」，林鄭認為不大膽的地方是現時引入的醫生需要是香港永久性居民，不少在英國、美國、澳洲的留學或工作也可回港，為的希望在醫學界不會有太大衝突。

林鄭又指，懇切醫學界支持這項修例，強調政府不會跪低，希望現在的立法會能支持。她稱現在回復正常的立法會「畀我哋做事」，政府將提出大膽、有益社會的建議，林鄭認為若是去年的立法會，相信政府有兩、三個項目不會提出，又形容現時的立法會，是香港要珍惜的立法機關。她指希望議員會大力支持計劃，條例草案會在本年度提交，但能夠通過要視乎立法會的審議情況。

員張宇人表示，該黨爭取引入非本地培訓醫生十多年，他明白小部分醫生為了醫醫相衛、鞏固利益和排外。（盧翊銘攝）

張宇人指醫生或醫醫相衛反對立法

自由黨主席、行會成員張宇人表示，該黨爭取引入非本地培訓醫生十多年，他明白小部分醫生為了醫醫相衛、鞏固利益和排外，修例或引動好多醫生團體反對。