楊潤雄：要求教師定期檢測非施壓　改革通識科不等同國教

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-04 15:10

教育局昨日（3日）宣布，本港幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後可容許人數不多於全校三分一人數進行面授課程；如學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，並定時接受檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。 教育局局長楊潤雄今日（4日）表示，老師接受恆常檢測可提升學校安全，但強調教師作恆常檢測並非復課的必要條件。楊潤雄稱，不希望為任何人構成壓力，亦不想校長感壓力而迫老師檢測，重申當局立場一向是鼓勵所有人自願檢測。

教育局公布通識科改革建議，當中三分二課程內容涉及國情。楊潤雄稱，新科目課程架構包含香港、國家和世界議題，希望培養學生有香港情懷、國家觀念和世界視野。他指通識科課程目標之一，是為了培養對國家認同，當討論香港情況，就會觸及一國兩制、基本法和憲法，亦會提及國家改革開放後的發展和香港的位置和作用等。楊潤雄強調，不能簡單理解為新課程提及國家的事就是國民教育。

楊潤雄又指，新課程建議不再設學生個人發展部分，因考慮到有關內容在學制中多方面可做到，如其他學習經歷和社區服務等。楊潤雄稱，不認為刪除有關部分內容等同高中課程有缺失。他又提及，涉及國家安全教育的指引及課程，準備已接近最後階段，將在短時間內公布。