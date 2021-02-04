通識科｜教育局建議只分合格與否　業界憂「hea考」促加優異一級

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-04 10:00

高中通識科今年九月將徹底變革，教育局周二(2日)向全港中學發通函，就新科課程展開為期一個月的學校問卷調查，內容披露科目課程框架。有教育工作者聯會副主席鄧飛認同教育局提出的方向，認為可更精簡、集中在相對重要的單元，而教學時數相信足夠。 然而他批評只得兩評級或學生會「hea學」、「hea考」，他建議要由兩級變三級，即加「優異」一級。教協副會長、中學通識科老師田方澤則指業界對建議感到十分憤怒，更形式是「講述國家正面事情的灌輸式教育」。

改動是刪減相對容易課題 保留知識水平相對較難單元



教育工作者聯會副主席鄧飛今早（4日）於港台節目中《千禧年代》中表示，認同教育局提出的方向，認為可更精簡、集中在相對重要的單元。他又指，課程變化並不大，主要增加兩方面包括國家安全及科技方面，而「個人成長與人際關係」的單元接近消失，他指該單元對學生而言相對輕鬆，形容是「救命位」，認為今次改動是刪減相對容易課題，保留知識水平相對較難單元。

刪減課程鐘數 有空間讓學生選修多一科

被問到課程改動是否減少學生批判性思考，鄧飛指當局約於2017年有關通識課題最後一次改動已由「批判性思考」改至「慎思明辨」，而新課程亦有慎思明辨。他認為要教的事物亦一樣，只是「知識基礎方面實淨啲」。而國安教育方面，鄧強調對老師來說是困難，故促教育局提供更多教育示範予前線老師。他又指，現時教育局是希望一籃子課程鐘數刪減，希望有時間及空間讓學生多選一科選修科，「計數點都夠時間教」。

惟鄧又批評，教育局建議新通識科只得兩評級，他認為此舉無法顯示學生差異，「對學習動機好大影響，變咗學生會『hea學』、『hea考』」。他建議要由兩級變三級，即加「優異」一級，「顯示即使短題目都發揮得好嘅學生」。

新科課程經重新修訂後，除刪走IES，亦變為四大主題。（資料圖片）

田方澤指課程改動後 對考大學而言太淺白



教協副會長、中學通識科老師田方澤表示，業界對建議十分憤怒，認為通識科由以往正、反方面探討， 變到只談及國家正面事情；亦對以往由個人、本地、國家、國際方面探討，變到三分二時間只談國家，形容是「講述國家正面事情的灌輸式教育」。對於鄧飛指新科目知識水平更「實淨」，田指過去見不到同學認知很差，表現亦紮實。

田同樣批評考評太基礎，他指「短答題 1、2分，𠵱家卷一3、4分一題，（改動後）如果對考大學而言係太淺」。他又稱，如選擇題佔30%已影響到合不合格，質疑「是否真係可鼓勵思考呢？似乎就好難」。對問到內地考察放在文憑試成績表是否重要？田回應稱放在文憑試成績表牽涉好多問題，如學生非華裔、無回鄉證，放在成績表會否對同學有影響，教育局亦沒有回應有關疑問。