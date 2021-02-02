通識科整治｜新課程曝光　設四大主題　加強國民身份認同教國安法

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-02 21:29

高中通識科今年九月將徹底變革，教育局今日向全港中學發通函，今日起展開為期一個月的新科課程的學校問卷調查，並披露新科課程大綱。當中設有四大主題，包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」及「中華文化與現代生活」，明顯加強國民身份認同及國情元素，佔課時比例約三分之二，內容包括教授「總體國家安全觀」、《港區國安法》、國家不同領域成就等。另外，新科名稱的建議包括「公民與國教科」、「國民與社會科」、「社會教育科」等。

高中通識科新學年將會大幅改動，包括更換新科名稱、削減一半課時、考評改為「達標」與「不達標」等。（資料圖片）

高中通識科新學年將會大幅改動，包括更換新科名稱、削減一半課時、考評改為「達標」與「不達標」等。

教育局今日向中學校長發出高中四個核心科課程問卷調查，針對通識科方面，提及新科的五個建議名稱，包括「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與社會發展科」、「公民與文化科」及「社會教育科」。

另外，當局亦首次披露新科課程理念與宗旨、學習成果、課程建議主題與學習重點及考評模式。

加強認同國民身份 刪去反思多元身份

比對目前通識教育科課程及評估指引，新科課程宗旨、理念及學習成果均加強國民身份認同，強調在多元社會中「傳承中華文化傳統」、「加深對個人中國國籍中國公民身份的了解及認同」；亦刪去「批判」思維的字眼，改為培養「慎思明辨」。

在預期學生學習成果上，刪去「反思自己多元身份」，改為「認同國民身份」；刪除「評鑑香港生活中有關個人、社群和政府的權利和義務的不同方面」、「評估改革開放對現代中國和中華文化的發展的影響」等，改為了解特別行政區的憲制基礎、與國家的關係、和國家的最新發展，從而探索兩地互動發展的機遇和挑戰。

新科課程經重新修訂後，除刪走IES，亦變為四大主題。（資料圖片）

國情及國民身份認同相關課時佔約三分之二

推行12年的通識科一直設有六大單元，約為168小時，獨立專題研究（IES）為82小時，即合共250小時。新科課程經重新修訂後，除刪走IES，亦變為四大主題，「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」及「中華文化與現代生活」，總課時料為130至150小時，而與國情相關的佔約三分之二課時。

首三個主題學習課時約45至50小時，學習重點包括認識「總體國家安全觀」、「港區國安法」、國家與香港憲制關係（主權治權在中國）、「香港參與國家事務的貢獻及受惠」、近年國家在不同領域的成就、國家最近期的五年發展規劃的重點及相關政策等。

內地考察部分不需考試 文憑試簡化為一份試卷

而「中華文化與現代生活」為內地考察部分，約有10小時學習時數，不涉及公開試，學生將前往內地考察，體會中華文化在社會的保育與傳承。

另外，新通識科文憑試考核模式簡化為一份試卷。問卷亦有諮詢總考試時間，由1小時45分鐘，至時間約2小時30分鐘不等。新卷不再設有長答題，設有甲部短題目或多項選擇題，分數佔試卷30%；乙部為資料回應題，比重為70%。

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