街市鈔票樣本含菌量高廁所板590倍　民建聯促推動電子支付普及化

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-04 18:55

第四波疫情持續，現金支付或有可能成為病毒及細菌的溫床。民建聯立法會議員葛珮帆和團隊上月7日分別在沙田和大圍街市分別收集5個鈔票及硬幣樣本，交由專家化驗。結果發現大圍街市取得的鈔票樣本含菌量最高，每單位細菌菌落數目（CFU）高達710,000，比起一般家用廁板的含菌量高出約590倍。 葛珮帆表示，政府應提供更多誘因令商戶使用電子支付方式，避免商戶直接觸摸金錢，減低病毒交叉感染的風險。同時她促請政府推動統一讀卡器及統一二維碼，完善電子支付收費機制。

葛珮帆表示，政府應提供更多誘因令商戶使用電子支付方式，避免商戶直接觸摸金錢，減低病毒交叉感染的風險。（羅家晴攝）

政府去年透過第三輪「防疫抗疫基金」推行「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」，每檔劃一提供5,000元的資助，鼓勵他們加裝非接觸式付款系統，但最終只有約三成檔販安裝。

葛珮帆稱，政府政策的原意是好，但執行「離地」，即使政府安裝支付系統，商戶仍電支付年費和手續費，亦有魚檔檔主表示，戴手套濕漉漉，操作機器不便，寧願用現金進行交易。葛珮帆認為，政府應提供誘因予商戶使用電子支付方式，在研究和執行上更「落地」。

葛珮帆又促請政府不應只傾斜於八達通平台，應推廣其他電子支付方式，並促設立統一二維碼，讓消費者使用那一種電子錢包，都可掃描付款，方便雙方使用。香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪表示，香港的電子支付多年來都是「七國咁亂」，他認為若不同服務供應商使用獨立系統和讀卡器，不但提升商戶成本，亦會產生亂象，促請政府完善電子支付收費機制。