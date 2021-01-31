拆局｜民建聯提「變革」改黨定位　牽動特首選戰　冀向執政出發

撰文： 陳嘉洛 周禮希 最後更新日期： 2021-01-31 22:21

本港第一大黨民建聯提出「變革香港」，倡議六大範疇改革，除牽涉民生、土地等老問題，亦提出改革行政及司法架構，驟眼看，民建聯彷如發表特首競選政綱初稿。 更值得注意的是，成立近30年的民建聯一改過往「參政議政」定位，變為「多渠道參與管治」，有民建聯中人指，在中央強調「愛國者治港」原則下，可預期更多民建聯成員加入政府管治團隊，而倡議「變革香港」亦是為下屆特首潛在人選開出清單，若要問鼎特首寶座，必須吸納該黨意見及人才。

「議政」變「參與管治」 冀更多人入政府

民建聯提出六大改革建議中，主席李慧琼琼直言行政改革最為重要，批評政府作風官僚、僵化，質疑香港回歸後只引入問責制，體制未有與時並進，而過去一年的抗疫工作也反映體制未有與時並進，「甩漏」頻仍。李慧琼指，民建聯會由過去「參政議政」定位，改為「多渠道參與管治」，全方位發掘培養人才。

目前林鄭班子中，民建聯成員是各政黨之冠，遍及局長、副局長、政治助理，靠近權力核心的行政會議亦有兩人在陣，亦可算是「參與管治」，今次定位改變有何不同？

有民建聯中人解釋，過往部分成員只盼成為立法會議員或行會成員，屬參政、議政層面，與「管治」的距離較遠，但隨著中央近年強調要堅持「愛國者治港」，民建聯、工聯會、經民聯這類愛國愛港政團，均屬「真正愛國者」，在政治站位、忠誠等方面有優勢，將來被納入管治團隊的機會更大，由以往做外圍「啦啦隊」，改為齊齊落場，形容是「參與執政的重要一步」。

民建聯主席李慧琼。（盧翊銘攝）

倡議討論「食正」跑馬仔

有民建聯高層透露，今次宣傳已籌備了三至四個月，倡議源起為各建制派去年組成「建設力量」，發表「香港要變革、攜手創明天」聯合聲明，民建聯於是推出後續行動，冀半年內收集各方對「變革香港」意見。



該人相信，半年時間未必能影響立法會選舉，但一年多後就是特首選舉，民建聯在此時推動新倡議，不論對影響日後特首所支持的政策，以至新一屆政府會否吸納民建聯成員、或支持有關倡議的人，都有一定效果，期望倡議的討論可慢慢累積至一定高度。

有民建聯中人就笑言，「變革香港」倡議如同選特首政綱，在時間上，利用半年時間收集各界意見，去到八、九月已是特首跑馬仔初期，這樣一方面為下屆特首人選開出功課，吸納民建聯意見才有望獲支持，另一方面亦是便為己用，為民建聯日後可能派人出戰特首作準備。

民建聯提出「變革香港」倡議。（盧翊銘攝）

其實早在2013年，時任民建聯主席譚耀宗已提出，民建聯是芸芸政黨中，最有條件成為執政黨，應該派人參選特首，更因此與創黨主席曾鈺成隔空爭論。

有資深建制派就指，「一個中國只有一個執政黨」，香港不實行政黨政治早有因由，《行政長官選舉條例》亦規定特首不可有政黨身份，但近年本港政局動盪，在北京反覆強調「愛國者治港」下，被公認為「愛國者」的民建聯，將來肯定有更多人加入政府，但若要成為「執政黨」，仍是遙長路遠。況且，明年是否仍有特首選舉，相信亦無人說得準。