港交所建議收緊上市門檻　葉劉淑儀批扼殺中小企上巿機會

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-05 16:45

港交所（0388）於去年11月，就調高於主板上市公司盈利門檻，進行為期兩個月諮詢，其中一個建議是將上市前3年合共盈利門檻，由5,000萬元大幅調高至1.5億元。諮詢期於上月底完結，作為立法會財經事務委員會成員的新民黨主席葉劉淑儀，亦有遞交意見書。她今日（5日）在新民黨的社交平台上表示，收到來自律師行、會計師行等的投訴，指港交所的的建議將扼殺中小企上巿的機會，更對整個相關行業鏈帶來負面影響。

港交所於去年11月，就調高於主板上市公司盈利門檻，進行為期兩個月諮詢。（資料圖片）

葉劉淑儀指出，港交所調高門檻後，香港的上市要求將為全球最高，對於作為投資者的普通市民，留意港交所的股價每日飆升是好事，但對中小企而言是趕絕生存空間。她引述諮詢文件稱港交所「只想」做新經濟，大家心中有數新經濟即是內地的大企業，包括生物科技、電商等，批評港交所令中小企無法找到資金經營。又指特首林鄭月娥如此支持科技創新、青年人機遇，應關注一下此事。

港交所指為了杜絕空殼公司 葉劉：應由證監執法

對於港交所解釋指是為了杜絕空殼公司的情況，葉劉斥是「斬腳指避沙蟲」，應由證監會執法杜絕而非不容許人上市。港交所又指企業上不了主板，可在創業板上市，但葉劉指出創業板的上市要求亦很高，交投亦少，認為政府有責任開新的板塊。

她又表示，香港上市公司只需要設3個獨立非執行董事，有一些更是同時擔任多間公司的獨董，質疑沒有時間兼顧及有利益衝突。提到很多政界人士亦會同時擔任不同公司的獨董，她笑言以上言論得罪了她的同事，但的確是事實。