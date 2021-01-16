港交所擬收緊申請主板上市公司盈利門檻　DAVID WEBB作十點回應

早前香港交易所（0388）就提高主板上市盈利門檻進行諮詢。獨立股評人David Webb在其網誌發表10點意見，就港交所的諮詢作回應。在2018年港交所將申請於主板掛牌的企業市值門檻，由2億元增至5億元，他指出公司市值與管治水平並無關係，可是現在卻抱怨上市公司估值過高。若港交所因此提升申請上市的公司盈利門檻，會是一錯再錯。

港交所早前就提升申請於主板上市的企業盈利門檻水平。方案一是將盈利門檻提升1.5倍至1.25億元，即往績期內最近一年盈利不少於5,000萬元，再之前兩年度累計盈利不少於7,500萬元。方案二是將盈利門檻提升2倍至1.5億元，即最近一年盈利不少於6,000萬，再之前兩年累計盈利不少於9,000萬元。

盈利水平與管治水平無關

David Webb指出盈利水平，同樣與企業管治水平並無關係，亦與投資風險關連不大。他指出一直以來，總有上市公司先錄盈利而後虧損，目前主板更有多間公司出現虧損，甚至是連續虧損多年。不過只要遵守披露及管治守則，投資者便可以對其投資。

他提出港交所既然能容許並無盈利的生物科技企業申請上市，亦容許處虧損的煤礦公司退市，為何不可以一視同仁，卻對其他企業加以限制？若投資者要投資在小型企業，為何要阻止？

他進一步指出，港交所既是監管機構，亦是追求盈利的機構，今次諮詢或許是希望節流；又指出港交所花大量人力物力去審查企業招股書，只能獲得25萬元收入。相對於實施多重股權架構的科技企業，港交所對小型企業的態度冷淡得多。

重提將主板及GEM合併

他指出港交所是一家獨大，亦不受競爭條例規管，從社會義務而言，應容許更多符合披露及管治準則的公司上市。若港交所不想陷入利益衝突，應將審議上市申請權力轉交予證監會。同時亦重提將主板及GEM板合併，及推動上市公司需有3年完備的會計紀錄，以及所有公司須發季報等規則。