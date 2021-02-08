部分康樂場地明重開　徐英偉到維園視察：市民入場需掃安心出行

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-08 15:48

政府早前宣布明日（9日）起重開部分康樂場地，包括運動場跑道、網球場及單車設施等。民政事務局局長徐英偉今天（8日）到維多利亞公園，視察戶外康樂場地重開的準備工作。 徐英偉提醒市民預先下載「安心出行」流動應用程式，以免延誤使用場地時間；如場地使用者選擇登記個人資料，由於登記程序需時，應預早到達以免延誤用場時間。

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徐英偉在康文署署長劉明光陪同下，了解就重開所採取的特別措施，包括限制逗留人數及暫停開放觀眾席、擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施。康文署亦已安排涉及場地運作的員工每14天進行核酸檢測，以保障公眾和員工的健康。

徐英偉呼籲市民做運動時，應緊記保持社交距離，遵守法例就群組聚集指定人數的規定，運動前後須佩戴口罩。同時，市民進入場地前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話、到訪日期及時間。

民政事務局局長徐英偉。（資料圖片／李澤彤攝）

政務司司長張建宗於月初表示，計劃於上周四（4日）起重開涉及較少身體接觸活動的戶外場所，惟康文署其後宣布，為確保場地已採取開放體育處所所需的措施，如安排相關場地員工進行病毒檢測等，延至明日才重新開放部分場地，較原來公布遲5日。