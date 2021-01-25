建制區議員聯署促收回區會撥款權、監察違誓　引徐英偉：積極研究

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-25 14:59

政府將就公職人員宣誓修例，計劃農曆新年後將條例草案交由立法會審議。86名建制派區議員聯署，促請政府盡快落實區議員宣誓安排，以及修改《區議會條例》，一旦區議員被發現違反誓言，即喪失議員資格。 民建聯立法會議員劉國勳及一眾建制派區議員，今日（25日）約見民政局局長徐英偉反映訴求，他們提出成立監察委員會，監察執行違反誓言後取消議員資格的問題，又建議收回區議會的撥款審批權，並引述徐英偉指會積極研究。

民建聯立法會議員劉國勳以及一眾建制派區議員，約見民政局局長徐英偉，促請政府盡快落實區議員宣誓安排。（翟睿敏攝）

倡民政局長或更高級官員為區議員監誓

由李慧琼、劉業強等86位建制派區議員聯署的聲明中提到，過去一年民主派區議員不斷玩弄政府，蓄意與中央及特區政府對抗，包括利用會議討論、動議抹黑國家及政府、侮辱禁錮官員及拒絕官員出席會議等，種種行為反映區議會已經失效。

部分區議員今早約見徐英偉表達訴求，代表立法會區議會（第一）界別的劉國勳時表示，會上建議由民政局長或更高層政府官員為區議員監誓，成立由局長主理的監察會，監管區議員宣誓後是否有違反誓言的行為，並引述徐英偉指會積極研究。

劉國勳提到，一般而言修例會在刊憲後生效，但過去區議員參選時亦要簽署擁護《基本法》及效忠特區的聲明，所以要求局方與相關部門充分研究條例的時限問題。

要求政府主導資源分配 徐英偉：正研究收回部分撥款權力

自由黨九龍城區議員何顯明提到，會上要求局方留意撥款被濫用的情況，舉例指有區議會申報的開支漂白水一枝50元、義工每小時薪酬60元，不少區更有疑似「圍標」情況，質疑民主派區議員利用公帑「分肥豬肉」。

民建聯深水埗區議員劉佩玉亦批評，今屆區議會的撥款並非用於民生，而是變成政治籌碼推動「港獨」，更有撥款予有問題的組織，推廣「反中亂港」思想。

就地區運用政府撥款的情況，劉國勳指有向局方表達，希望由政府主導資源分配；徐英偉亦表示認同，正研究收回一部分撥款權力，由局方批核。