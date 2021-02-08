林鄭視像晤港區人代　指去年人大三次解決港問題　彰顯全面管治權

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-08 19:46

行政長官林鄭月娥今日（8日）以視像會議形式與港區人大代表會面，在他們下月到北京出席全國人大及政協會議前，與他們就香港更好地融入國家發展大局交換意見，指在兩個多小時的會議上，一共有24位代表發言。 林鄭月娥提到，全國人民代表大會及其常務委員會作為國家最高權力機關，過去一年先後三次從憲制層面解決香港特別行政區面對的問題，彰顯中央對香港特區的全面管治權，以及中央與香港特區的憲制關係。

引述人代冀早日逐步恢復兩地人員往來

林鄭月娥、政務司司長張建宗、政制及內地事務局局長曾國衞和特首辦主任陳國基亦有出席會議。特首辦指，會議涵蓋範圍廣泛，但不少港區人大代表希望通過疫苗接種和持續病毒檢測，可以早日逐步恢復兩地人員往來。

林鄭月娥在會上提到，全國人民代表大會及其常務委員會作為國家最高權力機關，過去一年先後三次從憲制層面解決香港特別行政區面對的問題，彰顯中央對香港特區的全面管治權，以及中央與香港特區的憲制關係。林鄭所指的三次從憲制層面解決香港問題，分別是6月底將《港區國安法》納入《基本法》附件三、8月延任第六屆立法會，以及11月就立法會議員資格作出決定。

行政長官林鄭月娥今日（二月八日）以視像會議形式與港區人大代表會面。

她又指，今年是國家「十四五規劃」開局之年，香港將更積極參與國家發展，特別是在粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議，和國家國內國際雙循環的經濟發展新格局。她期望人大代表就有關工作繼續發表意見和給予特區政府大力支持。

林鄭月娥明日（9日）會以視像會議形式與港區全國政協委員會面。