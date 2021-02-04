林鄭提修例打擊「起底」　私隱專員歡迎建議：正積極研究具體方案

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-04 20:42

行政長官林鄭月娥今早（4日） 赴立法會出席答問大會，在發言時提出五大立法建議，當中包括打擊「起底」行為。她表示，會爭取今個立法年度完成草擬修訂《私隱條例》，將「起底」行為刑事化；同時會賦予私隱專員刑事調查和檢控權力，更有法定權力要求社交平台或網絡公司移除起底內容。 私隱專員鍾麗玲對政府的建議表示歡迎，私隱公署正積極與政府共同研究落實修訂《私隱條例》的具體方案，務求在修例工作方面向政府提供必要的建議。

私隱專員鍾麗玲鍾麗玲指，私隱公署會參考其他司法管轄區的相關法例。（資料圖片／羅國輝攝）

鍾麗玲指，私隱公署會參考其他司法管轄區的相關法例，以便就「起底」罪行的定義、刑罰、舉證門檻、私隱專員的法定刑事調查及檢控權力等事宜，作出切實可行的修例建議。

根據私隱公署上周公布的問卷調查，至少三分之二的受訪者支持就「起底」行為給予私隱公署權力，要求社交媒體平台和網站刪除有關內容，及進行刑事調查和提出檢控。

私隱公署2019年6月起至2021年1月底，共處理5,560宗「起底」個案；同期曾260多次去信共18個涉事網上平台的營運商，要求移除共5,235條有關「起底」的連結，當中有73%已被移除。公署亦於同期將1,400多宗個案，轉介予警方作進一步刑事調查及考慮檢控，並將59宗涉嫌違反禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進。