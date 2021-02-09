撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-09 16:48

澳門今早（9日）開始為市民接種新冠病毒疫苗，醫護、口岸等前線抗疫人員獲安排優先接種，其他澳門居民預約後最快本月22日起接種。 澳門行政長官賀一誠早上與一眾官員率先接種國藥新冠疫苗。被問到接種後是否有不適，賀一誠稱沒有甚麼感受，「同坐係到差唔多，好似平時返工咁」。被問到為何只有行政法務司長張永春未有到場，賀一誠就稱至少要有一個官員留在政府坐鎮。

首批10萬劑早前運到 40萬劑料月底前抵達

賀一誠今早首先接種疫苗，後獲發紀錄咭，並按規定休息及觀察一段時間。被問到為何選擇國藥疫苗，他回應指因下月到北京參與兩會需有疫苗接種證明，需且國藥已取消60歲以上人士不建議接種的通告。他又表示，作為行政長官應該要表示支持。

10萬劑國藥疫苗早前已運抵澳門，預計餘下的40萬劑會在月底前運到，賀一誠指，屆時市民可自由選擇接種哪一款疫苗，呼籲市民盡量接種，但強調疫苗必定是在自願的情況下接種，着市民不用太大壓力。

當局亦與忠誠保險公司簽約，為所有接種疫苗的市民購買保險，如接種疫苗3個月內出現不良反應，導致死亡或完全及永久傷殘，每人最高可獲100萬澳門元賠償。

澳門第一階段開放予三種人士預約，今日早上9時起開始接種。第一類為前線抗疫人員，包括醫務人員、消防、警察及海關。第二類為高職業風險人員，包括冷凍鏈食品及生鮮食品處理人員、社會照顧機構院舍院友及工作人員、學校教職員、對外交通從業員、旅遊及博彩業從業員和政府保安部隊人員。第三類為近期急需前往疫情流行國家或地區的人員。

其餘澳門居民今日中午起可以預約，最早於2月22日之後接種。第三階段則要視乎前兩階段的接種進度再開始，為外地僱員及居澳非澳門居民接種。

（澳廣視圖片）

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被問到接種後是否有不適，賀一誠稱沒有甚麼感受。（澳廣視圖片）