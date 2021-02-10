陳健波保險集團送免費疫苗保險　打針身故獲30萬元恩恤　名額20萬

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-10 14:07

由保險界立法會議員陳健波擔任行政總裁的立橋人壽今天（10日）宣布，將為20萬名香港市民免費提供「新冠肺炎病毒疫苗接種保障」，由現在起至今年6月底，首20萬香港市民於立橋人壽網站成功登記，即可獲得相關保障。 陳健波稱，新冠疫苗為對抗疫情帶來希望，不過有市民擔心接種疫苗的潛在風險及副作用，故推出計劃，鼓勵市民接種疫苗。

無年齡限制、先到先得

立橋人壽指，將為20萬名香港市民免費提供「新冠肺炎病毒疫苗接種保障」，受保障市民若在政府醫院或政府認可的私家醫院和診所接種疫苗後的14日內，因接種疫苗後直接引起嚴重副作用，並不幸導致身故，立橋人壽將會提供港幣30萬元的身故恩恤金。

立橋人壽指，計劃不設年齡限制，由現在起至今年六月底，於立橋人壽的網站成功登記的首20萬名香港市民，即可獲得相關保障。合資格申請人登記後會收到短訊或電郵，確認登記成功及生效日期，保障期由成功登記日起至 2021 年 6 月 30 日。

陳健波稱，新冠肺炎病毒疫苗為對抗疫情帶來希望，不過有市民擔心接種疫苗的潛在風險及副作用，故為鼓勵市民接種疫苗，立橋人壽為20 萬名香港市民送上免費疫苗接種保障，與香港市民一起同心抗疫。

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