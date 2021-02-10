國安法｜逾50被捕泛民今報到　戴耀廷等續保釋　4月8日再報到

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-02-10 17:41

逾50名參與初選的民主派人士上月6日被捕，被指涉嫌違反《港區國安法》第22條「顛覆國家政權罪」，除在囚的黃之鋒、譚得志及還押候訊的民主黨胡志偉外，其餘各人獲准保釋，今（10日）首次前往警署報到。 人民力量「慢必」陳志全在facebook表示，今日到上環中區警署續保，「吉凶未卜」，最壞情況是即時收押上庭，不准保釋。 今天24歲生日的「抗爭派」鄒家成亦發文，希望大家「平平安安」，願眾人「一齊平安步出警署」。 下午4時許，各人陸續獲准繼續保釋，4月8日再次報到。

陳志全（慢必）在社交媒體分享了一封支持者寫給他的信，內容提及支持者母親大讚慢必勤力、正義，慢必形容做了8年立法會議員，這是他最珍惜的一張紙，「每次重看，都感動到喊！」

對於今日往警署報到，慢必指無論結果如何，無怨無悔，「但願今天所有續保的朋友都順利，平安」。

鄒家成在發文中提到，他上年生日曾說23歲生日特別感慨，以往都是敷衍了事，去年「特別想見下人」，「亦特別想望清大家嘅臉孔，記住當刻，因為我真係好驚，好驚下年會少咁邊個」，其生日願望只祈求大家平平安安。

▼民主派上月保釋情況▼

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袁嘉蔚手腕紋「Fearless」



袁嘉蔚指，自己由小到大性格倔強，總沒那麼容易屈服，但她愛這樣的自己，又說早前刺了一個 「Fearless」在手腕，「作為一個提醒、一個記號、一個陪伴，我們會害怕，因為要面對『未知』，但這刻我知道大家愛我，我知道香港人不會認輸，我知道每一個人都會拼命地活，足矣」。

多人續可保釋 4月8日再報到

下午約4點，53人陸續報到，並由各區警署離開。戴耀廷以現金5萬元繼續保釋，4月8日再次報到。他在警署外表示：「現在香港的情況變了很多，公開講話已經不太安全，尤其我這類人，所以我不說了。」

岑敖暉、岑子杰、劉澤鋒、李予信、黃碧雲、施德萊亦已續保，同樣要在4月8日再報到。