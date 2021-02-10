曾一次食兩碗　葉劉落區派吉野家牛肉飯：希望帶啲溫暖俾長者

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-10 14:55

農曆新年將至，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀前日（8日）與曾參選港姐的社區主任劉聖雪落區，到鰂魚涌派發賀年防疫福袋，兼為太明樓和太吉樓的長者派發「熱辣辣」的吉野家牛肉飯。葉太說：「已經好多長者排緊隊，希望啲牛肉飯帶啲溫暖俾佢哋。」 眾所周知，葉太是吉野家的忠實支持者。猶記得，葉太去年8月在社交網站發文，稱曾到吉野家一人單點兩份牛肉飯，形容是「大快朵頤」，成為一時佳話。

看長者步態蹣跚領禮品 心感過意不去

葉太在社交網站發文，指前天與社區發展主任劉聖雪及義工們，到鰂魚涌派發賀年防疫福袋，並準備了吉野家牛肉飯，給太明樓和太吉樓的長者。葉太表示，希望熱辣辣的牛肉飯能為長者帶來溫暖。

葉太形容，當天反應十分踴躍，不過當天十分大風，看到一些年紀老邁的長者步態蹣跚地前來領取禮品，心中實在感到有點過意不去，坦言深感做得不足，下次定必親自上門拜訪，除送贈物資外，更重要是了解他們的住屋問題，貼身地為他們解決需要。

葉太提到，今年正值是新民黨成立十周年，她將會繼續到各區探訪，除了解基層關顧的問題外，更希望能藉著這點點心意，送上溫暖。

葉劉提到前年到醫院接受身體檢查，醫生曾指她的血紅素稍為偏低，建議她多吃牛肉，剛巧當日胃口大開，故此一個人到吉野家單點兩份牛肉飯，形容是「大快朵頤」。（葉劉淑儀Facebook專頁）

前年反修例運動，本身廣受年青人歡迎的吉野家被「黃營」視為「藍店」，生意大受影響，多家分店倒閉。葉劉淑儀去年8月在社交網站發文，指喜愛吃該店的牛肉飯，間中會光顧。葉劉提到，前年到醫院接受身體檢查，醫生曾指她的血紅素稍為偏低，建議她多吃牛肉，剛巧當日胃口大開，故此一個人到吉野家單點兩份牛肉飯，形容是「大快朵頤」。葉劉又指如果該店全面撤出香港市場，是「實屬可惜」。